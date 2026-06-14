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חדשות פוליטי מדיני

ירון אברהם בהלם: "הזיה, זה לא קרה מעולם"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס לשיחה בין נשיא ארה"ב טראמפ לראש הממשלה נתניהו והותקף בתדהמה

21:23
1 תגובות
ירון אברהם
ירון אברהם | צילום: קרדיט: ויקימדיה

הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס הערב (ראשון) לשיחה הקשה שהתקיימה בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לראש הממשלה נתניהו סביב התקיפה הישראלית בדאחייה שבלבנון.

תחילה נזכיר כי בשיחה עם פוקס ניוז, זעם הנשיא טראמפ והתייחס בכעס לא מבוטל לפעילות הישראלית: "עסקה יכול לקרות תוך שעתיים, או שלוש, דיברתי עם נתניהו, אמרתי לו 'מה לעזאזל אתה עושה?!'".

על פי דיווחים נוספים, טראמפ הגיב בזעם משמעותי במהלך שיחות עם כתבים, וצוטט מתבטא בחריפות: "למה שביבי יצא למתקפה כזו?! זה מאוד הרגיז אותי, לא האמנתי שזה קורה, אין לו שום פאקינג שיקול דעת!".

אברהם התייחס לכך ואמר: "אירוע הזיה. טראמפ מדבר על נתניהו כמו שאף מנהיג לא דיבר עליו אי פעם בפומבי".

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תגובות

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יובל הלא מבולבל
לפני דקה

מתאר לי את ירון אברהם מתמוגג מנחת...בושה לו...