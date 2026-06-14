רגע לפני: השינוי הדרמטי שעשוי להשפיע על הבחירות הקרובות 

בוועדת הבחירות המרכזית מקדמים בימים אלה שינויי חקיקה שעשויים להשפיע על אופן ההצבעה בישראל בבחירות הקרובות, ובפרט על ציבור הבוחרים הצעיר.

לפי הדיווח הערב (ראשון) ב- i24news, אחד השינויים המרכזיים הנבחנים הוא הרחבת האפשרות להצביע שלא בקלפי הסמוכה לכתובת המגורים הרשומה בתעודת הזהות, באמצעות הרשמה מראש. המהלך צפוי להשפיע במיוחד על צעירים, בהם בחורי ישיבות וסטודנטים, שלעיתים אינם מצביעים במקום מגוריהם הקבוע.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי המטרה היא להקל על מימוש זכות הבחירה ולהגדיל את שיעור ההצבעה בקרב אוכלוסיות ניידות יחסית, אשר מתקשות להצביע ביום הבחירות עצמו בשל שהות מחוץ לבית.

בנוסף לשינויי ההצבעה, בוועדה מקדמים גם מהלך שנועד להתמודד עם התפשטות תכנים מבוססי בינה מלאכותית בקמפיינים פוליטיים. לפי ההצעה, סרטוני AI ישאו חובת סימון ברור וגילוי נאות, במטרה להבטיח שקיפות בפני הבוחרים ולמנוע הטעיה.

מהלך נוסף שנבחן הוא הקדמת מועד הגשת רשימות המועמדים לכנסת ל־50 יום לפני מועד הבחירות, במקום לוחות הזמנים הנהוגים כיום. בוועדה סבורים כי השינוי יאפשר היערכות מסודרת יותר של המערכת כולה, כולל בדיקות והתאמות טכניות. בדוברות ועדת הבחירות המרכזית נמסר כי ככל שההצעה תאושר בכנסת, היא צפויה "להרחיב את הזכות לבחור ולסייע לאוכלוסיות רבות במימוש זכות הבחירה שלהן".