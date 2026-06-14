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חדשות פוליטי מדיני

פרופ' יובל אלבשן מודה: "הוא עשה את הטעות הראשונה"

פרופסור יובל אלבשן יוצא נגד גוש השמאל: "הצד השני לא הסכים לפשרה". עוד הוא אמר: "יריב לוין לא צפה את האיום עד הסוף"

20:24
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יובל אלבשן
יובל אלבשן | צילום: אריק מרמור/פלאש90

פרופסור יובל אלבשן השתתף ב'שיחה' עם עודד הרוש בערוץ 14, והתייחס לניסיונות להגיע לפשרה בזמן הרפורמה המשפטית.

בדבריו הוא חשף כי לוין הסכים לפשרה ומי שלא הסכים לפשרה, הוא "הצד השני".

"אנחנו היינו קרובים מאוד להסכם פשרה. שר המשפטים יריב לוין עשה את הטעות הראשונה. הוא הלך על כל הדרך, אבל הטעות שלו היא נסלחת, כי הוא קיבל את המנדט.

הסיפור היה הרצון של גורמים מסוימים להדליק פה בערה. יריב לוין צפה שיהיו מיליון איש ברחובות, אבל הוא לא צפה דבר אחד - שיהיה גם חרב". בדבריו התכוון אלבשן לאיום הטייסים על הפסקת ההתנדבות.

עוד הוסיף אלבשן: "הצד השני אמר: לא תהיה שום פשרה. אני באתי לממשלה ואמרתי להם: הם מוכנים לשרוף את הרחוב. הרסו לנו את השמאל, גורמים שהם אנטי ביבי, כל הרל"ביסטים, קפלן, שהם מכונים שמאל, אין בהם שום שמאל".

עוד הוסיף אלבשן: "שמאל לא יכול להגיד: 'בית המשפט עליון'".

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