מיכאל שמש מתפוצץ: "זה לא ייאמן"

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, התייחס הערב (ראשון) לתיעוד שחשף במהדורה בערוץ 13, בו נצפה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתנשק ומתחבק עם אבירם טל מיס.
בדבריו כתב שמש: "לא ייאמן! יעוד במהדורת חדשות 13 הערב: שר הבט״ל שלכם חוגג, מתנשק ומתחבק עם אבירהם טל מיס כאורחו באירוע פרטי, טל מיס הוא עבריין שהורשע בהטרדות ואיומים רק לפני מספר חודשים (איים בסוג של רצח על גיא פלג: “אתה יעד שלנו, אני לא מאיים אלא מבצע”), וחויב בפיצוי של מיליון ש״ח בתביעת ׳דיבה חמורה׳ שהגיש נגדו חילי טרופר.
וזה האדם שתפקידו לדאוג לביטחון שלכם ברחובות. היש עוד תחתית?"
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לא. זו התחתית
בושה וחרפה