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חדשות פוליטי מדיני

מיכאל שמש מתפוצץ: "זה לא ייאמן"

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, חשף תיעוד של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר וזעם על כך: "זה לא ייאמן"

20:02
2 תגובות
מיכאל שמש
מיכאל שמש | צילום: תומר ניוברג / פלאש90

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, התייחס הערב (ראשון) לתיעוד שחשף במהדורה בערוץ 13, בו נצפה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתנשק ומתחבק עם אבירם טל מיס.

בדבריו כתב שמש: "‏לא ייאמן! יעוד במהדורת חדשות 13 הערב: שר הבט״ל שלכם חוגג, מתנשק ומתחבק עם אבירהם טל מיס כאורחו באירוע פרטי, טל מיס הוא עבריין שהורשע בהטרדות ואיומים רק לפני מספר חודשים (איים בסוג של רצח על גיא פלג: “אתה יעד שלנו, אני לא מאיים אלא מבצע”), וחויב בפיצוי של מיליון ש״ח בתביעת ׳דיבה חמורה׳ שהגיש נגדו חילי טרופר.

‏וזה האדם שתפקידו לדאוג לביטחון שלכם ברחובות. היש עוד תחתית?"

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תגובות

2
2
יויו
לפני שעה

לא. זו התחתית

1
מומו
לפני 21 דקות

בושה וחרפה