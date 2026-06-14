מיכאל שמש מתפוצץ: "זה לא ייאמן"

הכתב הפוליטי מיכאל שמש, התייחס הערב (ראשון) לתיעוד שחשף במהדורה בערוץ 13, בו נצפה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתנשק ומתחבק עם אבירם טל מיס.

בדבריו כתב שמש: "‏לא ייאמן! יעוד במהדורת חדשות 13 הערב: שר הבט״ל שלכם חוגג, מתנשק ומתחבק עם אבירהם טל מיס כאורחו באירוע פרטי, טל מיס הוא עבריין שהורשע בהטרדות ואיומים רק לפני מספר חודשים (איים בסוג של רצח על גיא פלג: “אתה יעד שלנו, אני לא מאיים אלא מבצע”), וחויב בפיצוי של מיליון ש״ח בתביעת ׳דיבה חמורה׳ שהגיש נגדו חילי טרופר.

‏וזה האדם שתפקידו לדאוג לביטחון שלכם ברחובות. היש עוד תחתית?"