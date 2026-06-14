הפיקוד האיראני באיום ישיר ומיידי: "האצבע על ההדק"

בזמן שהנשיא טראמפ מנסה לכבות את השריפה, ומנהל מאמץ בלימה נואש לפני תקיפה איראנית על ישראל בניסיון להציל את ההסכם המתגבש עם איראן, המשטר ממשיך באיומים חריפים נגד ישראל, והפעם הפיקוד העליון של הכוחות האיראנים החמושים מאיים במתקפה על לב ישראל.

לאחר שסגן מפקד משמרות המהפכה הודיעה לאחר התקיפה הישראלית ברובע הדאחיה בעומק ביירות כי 'תהיה תגובה לפשעים הציוניים', כעת הודעה רשמית נוספת פורסמה על ידי הפיקוד העליון של הכוחות החמושים באיראן.

בהודעה המאיימת הודיע הפיקוד העליון המשולב של צבא איראן, משמרות המהפכה וזרוע הטילים: "האצבע שלנו כבר על ההדק, מוכנים לירות ישירות אל לב האויב".