סרוגים
חדשות בעולם

הפיקוד האיראני באיום ישיר ומיידי: "האצבע על ההדק"

בכירים איראניים ממשיכים במבול האיומים לעבר ישראל בעקבות המתקפה על ביירות, ומאיימים במתקפה על לב ישראל

19:56
תגובות
טילים איראניים
טילים איראניים | צילום: אילוסטרציה AI

בזמן שהנשיא טראמפ מנסה לכבות את השריפה, ומנהל מאמץ בלימה נואש לפני תקיפה איראנית על ישראל בניסיון להציל את ההסכם המתגבש עם איראן, המשטר ממשיך באיומים חריפים נגד ישראל, והפעם הפיקוד העליון של הכוחות האיראנים החמושים מאיים במתקפה על לב ישראל.

לאחר שסגן מפקד משמרות המהפכה הודיעה לאחר התקיפה הישראלית ברובע הדאחיה בעומק ביירות כי 'תהיה תגובה לפשעים הציוניים', כעת הודעה רשמית נוספת פורסמה על ידי הפיקוד העליון של הכוחות החמושים באיראן.

בהודעה המאיימת הודיע הפיקוד העליון המשולב של צבא איראן, משמרות המהפכה וזרוע הטילים: "האצבע שלנו כבר על ההדק, מוכנים לירות ישירות אל לב האויב".

עוד בחדשות

הסחיטה האיראנית: טראמפ משדר פאניקה והמשטר מגביר להבות

יאיר אמר19:29

משמרות המהפכה מודיעים: התגובה בדרך, זה הרגע בו היא תגיע

יאיר אמר17:24

תשבור את הכלים? איראן מאיימת אחרי התקיפה בדאחיה

יאיר אמר15:50

צה"ל ממשיך בחיסולים: רכב הותקף באל-חוש, סמוך לצור

משה אריה15:24

 דיווח: איחוד האמירויות העבירה בחשאי מיליארדי דולרים לטהרן

משה אריה15:17

תגובות