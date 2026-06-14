הרבעון הרביעי הודיעו על כניסה לפוליטיקה; זו המפלגה אליה הם יצטרפו

מפת המרכז-ימין הפוליטי מתעדכנת: אלפי פעילי תנועת "הרבעון הרביעי" הצביעו הכריעו בעד כניסה רשמית למגרש הפוליטי לקראת הבחירות הבאות. לפי שעה, בהנהגת התנועה בוחנים את אפיק הפעולה המדויק, כאשר עדיין לא ברור האם התנועה תרשום מפלגה חדשה ועצמאית או שמא תבחר להצטרף לפלטפורמה פוליטית קיימת.

מי שיוביל את המהלך הוא יו"ר התנועה, יואב הלר, שצפוי להפוך גם ליו"ר הגוף הפוליטי החדש שיקום או יחסור למפלגה קיימת. הלר נמצא כבר בשלב זה בשיח מתקדם ורציני מול השרים לשעבר יועז הנדל וחילי טרופר, במטרה לבחון שיתופי פעולה אפשריים וחבירה פוליטית משותפת שתאחד כוחות לקראת הבחירות.

מוקדם יותר היום פנו ראשי התנועה לפעילים וכתבו: "התכנסנו אלפי פעילי הרבעון הרביעי באחד הרגעים המשמעותיים שלנו מאז ההקמה שלנו. בקרוב תוכרז התוצאה של ההצבעה שנערכה ביומיים האחרונים בשאלה האם התנועה תקרא להקמת מפלגה ברוח שלה, ואיך תראה המשך הפעילות של התנועה בחודשים הקרובים".

בהנהגה הדגישו את המודל השיתופי של הארגון והוסיפו: "כשהקמנו את התנועה זה היה בדיוק החזון, שלכל פעיל יהיה כוח, לכל אחד תהיה מניה, ושהעתיד של התנועה ייקבע על ידי כולם. את תוצאות ההצבעה אנחנו נדע בקרוב אבל התוצאה לא תשנה את העובדה הפשוטה: ישראלים רבים רוצים לראות כאן פוליטיקה אחרת, ומעדיפים אמון, עוצמה ולכידות על פני ייאוש וקיטוב".

היעד: לשבור את קללת המאה השנתית

תנועת "הרבעון הרביעי" נוסדה בשנת 2022 כארגון שטח חברתי במטרה לייצר כוח פוליטי חדש המבוסס על "הסכמות רחבות". שם התנועה נגזר מתיאוריה שהוביל יו"ר התנועה, ד"ר יואב הלר, לפיה מדינת ישראל נמצאת כעת ברבעון הרביעי לחייה – התקופה שבין שנת ה-75 לשנת המאה להקמתה.

לפי החזון ההיסטורי שמציגה התנועה, מדובר בנקודת זמן קריטית ורגישה במיוחד לעם היהודי. הלר מזכיר כי שתי הישויות הריבוניות הקודמות של העם היהודי בארצו – ממלכת שלמה המאוחדת וממלכת החשמונאים – לא הצליחו לשרוד את השלב הזה והתפרקו במהלך הרבעון הרביעי לקיומן, וזאת בעקבות מריבות פנימיות, שסעים וקיטוב חברתי שהחלישו את החוסן הלאומי וסללו את הדרך לאויבים מבחוץ להחריב את הבית.

בחזון הרשמי של התנועה נכתב כי היא פועלת מתוך שליחות היסטורית ומטרה ברורה של "הבטחת עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ומשגשגת", תוך יצירת מנגנונים שימנעו את טעויות העבר ויבטיחו את קיומה ארוך הטווח של המדינה דרך פוליטיקה של שותפות. ההחלטה הנוכחית מסמנת את מעברה של התנועה משלב הדיונים הרעיוניים והשפעת השטח ישירות אל תוך הזירה הפרלמנטרית.