בג"ץ הנחית מכה נוספת על אליעד שרגא  

בית המשפט העליון בשבתו כבג”ץ דחה היום (ראשון) בקשה למתן צו ארעי או צו ביניים שהגישה התנועה למען איכות השלטון בישראל במסגרת עתירה נגד ראש הממשלה וגורמים נוספים, בהם ראש שירות הביטחון הכללי, משרד ראש הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה ונציב שירות המדינה.

הבקשה הוגשה נגד יונתם אוריך. ההחלטה התקבלה בהרכב שכלל את המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, ואת השופטים אלכס שטיין ויחיאל כשר.

בעתירה מוזכרים גם אליעזר פלדשטיין, יונתן אוריך, ישראל איינהורן ויצחק ברוורמן כמשיבים.

השופטים קבעו כי הבקשה התבססה, לכאורה, על כתב אישום, בקשות שהוגשו בהליך פלילי והחלטות שיפוטיות שניתנו באותו הליך, אשר לפי העותרת מעידים על שינוי בתשתית העובדתית המצדיק התערבות מיידית של בית המשפט. עם זאת, נקבע כי המסמכים שעליהם הסתמכה העותרת לא צורפו לבקשה, ואף מספר התיק הרלוונטי לא צוין.

בפסק הדין נכתב כי ההפניות שהוצגו לבית המשפט התבססו בעיקר על פרסומים עיתונאיים בנושא, וכי בנסיבות אלו אין בבקשה כדי לבסס את הטענות שהועלו במסגרתה. לפיכך, החליט בג”ץ לדחות את הבקשה.