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חדשות פוליטי מדיני

בעקבות האיום האיראני: דיוני הקבינט עברו לבונקר מאובטח

בעקבות איומים ישירים מצד הכוחות החמושים של איראן, דיוני הקבינט יתקיימו במתחם מאובטח מתחת לפני הקרקע

18:32
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ישיבת קבינט ארכיון
ישיבת קבינט ארכיון | צילום: הקבינט (צילום: קובי גדעון/ לע"מ)

על פי מספר דיווחים, בעקבות האיומים האיראניים במתקפת טילים קרבה על ישראל, ההתייעצויות הביטחוניות המתקיימות ודיוני הקבינט עברו להתנהל בבונקר ניהול המשברים הממשלתי תחת הרי ירושלים.

בעקבות הסכנה האפשרית ממתקפת טילים איראנית קרבה, דיוני הממשלה והצמרת המדינית-ביטחונית יעברו מתחת לפני האדמה, ככל הנראה אל המרכז לניהול משברים לאומיים, או כמו שרבים מכירים אותו, הבונקר הממשלתי המבוצר, החצוב תחת הרי ירושלים.

ההחלטה מגיעה לאחר אישור רשמי מצד גורמים איראניים כי התגובה נגד ישראל תגיע, וכי מדובר בעניין של שעות ולא ימים.

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