בעקבות האיום האיראני: דיוני הקבינט עברו לבונקר מאובטח

על פי מספר דיווחים, בעקבות האיומים האיראניים במתקפת טילים קרבה על ישראל, ההתייעצויות הביטחוניות המתקיימות ודיוני הקבינט עברו להתנהל בבונקר ניהול המשברים הממשלתי תחת הרי ירושלים.

בעקבות הסכנה האפשרית ממתקפת טילים איראנית קרבה, דיוני הממשלה והצמרת המדינית-ביטחונית יעברו מתחת לפני האדמה, ככל הנראה אל המרכז לניהול משברים לאומיים, או כמו שרבים מכירים אותו, הבונקר הממשלתי המבוצר, החצוב תחת הרי ירושלים.

ההחלטה מגיעה לאחר אישור רשמי מצד גורמים איראניים כי התגובה נגד ישראל תגיע, וכי מדובר בעניין של שעות ולא ימים.