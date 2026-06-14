"לא יודע כבר מה להגיד לכם״: עומר אדם מגיב לביטול ההופעה

אחרי שבפעם השנייה הופעת הענק שלו בפתח תקווה נדחתה בעקבות הנחיות פיקוד העורף, עומר אדם שיתף תגובה אישית בעמוד האינסטגרם שלו - ופנה ישירות לקהל שחיכה להגיע למופע.

"הכנו לכם ערב של החיים"

"טוב שותפים, לא יודע כבר מה להגיד לכם. אני פה באצטדיון, הכנו לכם ערב של החיים - אבל כנראה שלאיראנים יש תוכניות אחרות בשבילנו", כתב אדם.

בהמשך הוסיף: "מתנצלים מראש, אוהב אתכם. כרגע לפי ההנחיות ההופעה תידחה. נעדכן בהמשך מה עושים. שמרו על עצמכם, לא לאבד תקווה. אוהב אתכם, מחילה".

ההופעה של אדם הייתה אמורה להתקיים כבר בשבוע שעבר, אך נדחתה בעקבות ההנחיות - והערב נדחתה פעם נוספת.