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חדשות צבא ובטחון

היערכות לירי מאיראן: אלו הערים שהודיעו על פתיחת מקלטים

בעקבות החמרת הנחיות פיקוד העורף, מספר ערים ברחבי הארץ הודיעו על פתיחת מקלטים

18:22
1 תגובות
היערכות לירי מאיראן: אלו הערים שהודיעו על פתיחת מקלטים
צילום: פתיחת מקלטים. ארכיון (צילום: רואי אלימה/ פלאש90)

בעקבות הודעת דובר צה"ל והחלטת פיקוד העורף על שינוי מדיניות ההתגוננות והטלת מגבלות התקהלות בכל רחבי הארץ, הרשויות המקומיות בישראל נערכות לאפשרות של ירי מיידי מצד איראן.

עיריית פתח תקווה ועיריית רמת גן הודיעו בשעה האחרונה (ראשון) על פתיחה נרחבת של המקלטים הציבוריים ברחבי הערים, במטרה לאפשר מרחב מוגן נגיש לתושבים השוהים בחוץ או כאלו שבבתיהם אין ממ"ד. דקות ספורות לאחר מכן, גם עיריית אילת הצטרפה למהלך והודיעה על פתיחת המקלטים הציבוריים ברחבי העיר הדרומית.

הרשויות קוראות לתושבים לבדוק את תקינות המרחבים המוגנים הביתיים, לפנות חפצים מדרכי הגישה למקלטים, להמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף ולעקוב אחר העדכונים הרשמיים בכלי התקשורת ובאתרי העיריות.

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תגובות

1
1
שי
לפני שעה

כל תקיפה מסכנה בדחייה תכניס מדינה שלמה למקלטים