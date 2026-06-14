היערכות לירי מאיראן: אלו הערים שהודיעו על פתיחת מקלטים

בעקבות הודעת דובר צה"ל והחלטת פיקוד העורף על שינוי מדיניות ההתגוננות והטלת מגבלות התקהלות בכל רחבי הארץ, הרשויות המקומיות בישראל נערכות לאפשרות של ירי מיידי מצד איראן.

עיריית פתח תקווה ועיריית רמת גן הודיעו בשעה האחרונה (ראשון) על פתיחה נרחבת של המקלטים הציבוריים ברחבי הערים, במטרה לאפשר מרחב מוגן נגיש לתושבים השוהים בחוץ או כאלו שבבתיהם אין ממ"ד. דקות ספורות לאחר מכן, גם עיריית אילת הצטרפה למהלך והודיעה על פתיחת המקלטים הציבוריים ברחבי העיר הדרומית. הרשויות קוראות לתושבים לבדוק את תקינות המרחבים המוגנים הביתיים, לפנות חפצים מדרכי הגישה למקלטים, להמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף ולעקוב אחר העדכונים הרשמיים בכלי התקשורת ובאתרי העיריות.