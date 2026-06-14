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שוב זה קורה

העין של טל טיטו? הופעות הענק של עומר אדם ואייל גולן בוטלו

בעקבות שינוי הנחיות פיקוד העורף והגבלת ההתקהלות לעד 5,000 איש, הופעות הענק של אייל גולן בבלומפילד ושל עומר אדם בפתח תקווה בוטלו. עבור עומר אדם מדובר בדחייה נוספת, אחרי שההופעה כבר נדחתה משבוע שעבר

18:17
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אייל גולן
אייל גולן | צילום: צילום: ניר אמיתי

בעקבות שינוי הנחיות פיקוד העורף וההחלטה להגביל התקהלות לעד 5,000 איש בלבד, הופעות הענק של אייל גולן ושל עומר אדם שתוכננו להיערך הערב - בוטלו.

ההופעה השלישית של אייל גולן נעצרת

עבור אייל גולן, הערב הייתה אמורה להתקיים ההופעה השלישית שלו במסגרת סדרת מופעי הענק באצטדיון בלומפילד. אחרי שתי הופעות שכבר התקיימו מול עשרות אלפי צופים, גם הוא נאלץ לעצור את הסדרה בעקבות ההנחיות החדשות.

עומר אדם (שי פרנקו)

עומר אדם שוב נדחה

גם עומר אדם נאלץ לבטל פעם נוספת את הופעתו באצטדיון בפתח תקווה. ההופעה הייתה אמורה להתקיים כבר בשבוע שעבר, ביום שני, אך נדחתה בעקבות ההנחיות - והועברה להערב.

הביטול מגיע דווקא אחרי שבשבוע שעבר עומר אדם עוד הספיק לקיים שלוש הופעות ענק באצטדיון רמת גן, לפני החמרת ההנחיות.

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