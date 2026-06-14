העין של טל טיטו? הופעות הענק של עומר אדם ואייל גולן בוטלו

בעקבות שינוי הנחיות פיקוד העורף וההחלטה להגביל התקהלות לעד 5,000 איש בלבד, הופעות הענק של אייל גולן ושל עומר אדם שתוכננו להיערך הערב - בוטלו.

ההופעה השלישית של אייל גולן נעצרת

עבור אייל גולן, הערב הייתה אמורה להתקיים ההופעה השלישית שלו במסגרת סדרת מופעי הענק באצטדיון בלומפילד. אחרי שתי הופעות שכבר התקיימו מול עשרות אלפי צופים, גם הוא נאלץ לעצור את הסדרה בעקבות ההנחיות החדשות.