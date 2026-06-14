גוטליב בתגובה ראשונה לשמועות סביב נתניהו 

חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (ראשון) לסערה סביבה, ולשמועות לפיהן האופוזיציה מנסה לגייס קולות מהליכוד שיצביעו נגד בקשת החסינות שלה.
בדבריה כתבה גוטליב: "תנחומיי לרוחשי רעתי מבית ומחוץ. שמעתי שהאופוזיציה עומלת לקושש קולות מהליכוד נגד חסינותי המהותית. ובכן, צר לי לאכזב. חברי הקואליציה ברובם הגדול מאד מבין את גודל השעה, גודל הרדיפה, גודל האפליה, ויצביע מתוך אחריות והבנת חשיבות החסינות בעד חסינותי.
גם ראש הממשלה נתניהו שכל מיני קנאים משונים מפיצים תדרוכים שקריים אודותיו ואודותיי, יגיע למליאה להצביע להותרת חסינותי המהותית. להבא כדאי לזכור שרפש ודמוניזציה לא נוגעים בי ולא מסיתים אותי מצידקת דרכי- דרכינו כהוא זה. בשורות טובות לעם ישראל כולו".
נזכיר כי בשבועות האחרונים, פעילי ימין רבים טענו כי נתניהו חושש מהפופולריות של גוטליב, וכי הוא מעוניין לסכל את התקדמותה בליכוד.
תגובות
אם טלי גוטליב לא תקבל חסינות מחברי הקואליציה זו ממש תהיה בגידה בציבור שתומך בה ומעריך את פעילותה האמיצה לטובת הימין ונגד מלאכי החבלה פושעי הסף שעושה הכל להשמיד את כוחו של הימין.
טלי גוטליב נכס צאן ברזל לבוחרי הימין. העיתונאי העלוב והקטן ובעל נפיחות עצמית מופרזת, עמית סגל, מנסה בכול כוחו לפגוע בטלי גוטליב. הערכה לה ,פי מאה ,מהבוז שאנחנו רוכשים לו ולטהרנים בעיני עצמם שכמותו.
ביבי יסדר לך חסינות מהליכוד