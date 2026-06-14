גוטליב בתגובה ראשונה לשמועות סביב נתניהו 

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (ראשון) לסערה סביבה, ולשמועות לפיהן האופוזיציה מנסה לגייס קולות מהליכוד שיצביעו נגד בקשת החסינות שלה.

בדבריה כתבה גוטליב: "תנחומיי לרוחשי רעתי מבית ומחוץ. שמעתי שהאופוזיציה עומלת לקושש קולות מהליכוד נגד חסינותי המהותית. ובכן, צר לי לאכזב. חברי הקואליציה ברובם הגדול מאד מבין את גודל השעה, גודל הרדיפה, גודל האפליה, ויצביע מתוך אחריות והבנת חשיבות החסינות בעד חסינותי.

‏גם ראש הממשלה נתניהו שכל מיני קנאים משונים מפיצים תדרוכים שקריים אודותיו ואודותיי, יגיע למליאה להצביע להותרת חסינותי המהותית. להבא כדאי לזכור שרפש ודמוניזציה לא נוגעים בי ולא מסיתים אותי מצידקת דרכי- דרכינו כהוא זה. בשורות טובות לעם ישראל כולו".

נזכיר כי בשבועות האחרונים, פעילי ימין רבים טענו כי נתניהו חושש מהפופולריות של גוטליב, וכי הוא מעוניין לסכל את התקדמותה בליכוד.