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חדשות צבא ובטחון

יוסי יהושוע נגד דובר צה"ל: "הודעה שמשדרת חולשה"

הכתב הצבאי הבכיר, יוסי יהושוע, יוצא נגד הודעת דובר צה"ל מהשעה האחרונה: "היה חייב להוסיף את זה"

18:09
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יוסי יהושוע
יוסי יהושוע | צילום: אור אורן - ויקימדיה

הפרשן הצבאי של "ידיעות אחרונות" ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, מותח הערב (ראשון) ביקורת חריפה על אופן ניהול המסרים הציבוריים והאסטרטגיים של מדינת ישראל, בעקבות שינוי הנחיות ההתגוננות והכוננות הגבוהה לירי ישיר מצד איראן.

יהושוע טוען כי הדרג המדיני שגה בכך שהותיר את הזירה ההסברתית לדובר צה"ל בלבד, מבלי להציב משוואת הרתעה התקפית ברורה מול הנהגת המשטר בטהראן.

"היה צריך להבהיר: כל ירי ייענה בתגובה קשה"

לדברי יהושוע, השילוב בין הודעת האזהרה של דובר צה"ל על אפשרות של ירי בטווח הזמן המיידי, לבין הטלת מגבלות ההתקהלות של פיקוד העורף על כל רחבי הארץ, מייצר מסר בעייתי לצד השני כאשר הוא מגיע ללא גיבוי של הצהרה מדינית תוקפנית.

"להודעת דובר צה״ל הייתה חייבת להתווסף הודעה מדינית ברורה, שלפיה כל ירי מאיראן ייענה בתגובה קשה", קבע הפרשן הצבאי נחרצות.

יהושוע סיכם והזהיר מפני המשמעויות ההסברתיות והמוראליות של התנהלות זו, הן כלפי פנים והן כלפי האויב: "השארת הודעת דובר צה״ל לבדה משדרת חולשה ותודעה הגנתית".

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