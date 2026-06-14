יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על חנה לסלאו

חנה לסלאו היא הרבה יותר מקומיקאית. במשך עשרות שנים היא הצליחה להצחיק, לרגש, לשבור מוסכמות ולהפוך לאחת הנשים הכי אהובות בתרבות הישראלית. לרגל יום הולדתה, הנה 10 דברים מעניינים שאולי לא ידעתם עליה.

1. הילדות ביפו חנה לסלאו נולדה בשנת 1953 ביפו, למשפחה שעלתה מפולין אחרי השואה. בבית דיברו יידיש, ואביה, שהיה ניצול גטו לודז', עבד ככובען. הילדות בבית עם זיכרונות השואה והשורשים היהודיים השפיעה עליה מאוד גם בהמשך הדרך. 2. להקת פיקוד דרום כמו לא מעט כוכבים ישראלים גדולים, גם לסלאו עשתה את הפריצה הראשונית שלה במסגרת הצבא. בשנים 1972-1974 שירתה בלהקת פיקוד דרום, שם למדה לעבוד מול קהל ולבנות את הסגנון הבימתי הייחודי שלה.

מתי כספי עם חנה לסלאו ואבא אבן ב-1984 ( מתי כספי עם חנה לסלאו ואבא אבן ב-1984 )

3. כוכבת ילדים

עוד לפני שהפכה לכוכבת ענק, חנה השתתפה בתוכנית הילדים המיתולוגית "מה פתאום?" לצד קישקשתא. היא גם הנחתה, שרה ורקדה בתוכניות ילדים נוספות.

4. שיחקה בסרטי פולחן ישראליים

לסלאו השתתפה בכמה מהסרטים הכי זכורים בתולדות הקולנוע הישראלי, בהם גבעת חלפון אינה עונה, "הצילו את המציל" ו"קוני למל בקהיר". כבר אז היה ברור שמדובר בטאלנט קומי יוצא דופן.

5. הפריצה עם סבתא זפטא

בשנות ה-80 פרצה לתודעה הארצית עם הדמות האייקונית "סבתא זפטא" מתוך התוכנית "סיבה למסיבה". הדמות הפכה ללהיט מטורף, והמשפטים שלה נכנסו לתרבות הישראלית. עד היום רבים מזהים את לסלאו קודם כל עם הדמות הזו.

חנה לסלאו חשה ברע ופונתה לבית החולים ( (צילום: איציק בירן) )

6.פורצת דרך בקומדיה

בתקופה שבה עולם הבידור והסטנד-אפ היה ברובו גברי, חנה לסלאו הצליחה לעמוד לבד על הבמה ולהוביל מופעי בידור מצליחים. היא נחשבת עד היום לאחת הנשים שפתחו את הדלת לדור שלם של קומיקאיות בישראל.

7. מאחורי ההומור מסתתרת אמונה גדולה

לסלאו סיפרה לא פעם שהאמונה מלווה אותה ביום-יום. "אני אומרת 'מודה אני' כל בוקר", שיתפה, והוסיפה: "אני די חסה על אנשים שאין להם שום אמונה". מבחינתה, לצד המשפחה והבמה - גם האמונה מחזיקה אותה.

8. הזכייה בקאן

למרות שמרבית הקהל הכיר אותה כקומיקאית, לסלאו הוכיחה שהיא גם שחקנית דרמטית אדירה. בשנת 2005 זכתה בפרס השחקנית הטובה ביותר בפסטיבל קאן על תפקידה בסרט אזור חופשי - הישג נדיר ויוקרתי במיוחד לשחקנית ישראלית.

מיקי קם וחנה לסלאו ( רפי דלויה )

9. הקאמבק ב"השיר שלנו"

בשנות ה-2000 חזרה למסך בגדול עם דמותה של נעמי שחר בטלנובלה השיר שלנו. הדמות הפכה לאחת הדמויות הכי אהובות בסדרה והכניסה את לסלאו מחדש ללב של דור צעיר של צופים.

10. סערת המשואה

בשנת 2026 נבחרה חנה לסלאו להשיא משואה בטקס יום העצמאות בהר הרצל, אך זמן קצר לאחר מכן הודיעה שלא תשתתף. ההחלטה הגיעה על רקע סערה ציבורית שהתפתחה בעקבות דברים שאמרה בעבר על חיילי צה"ל ומשפחות שכולות, שעוררו ביקורת ופניות מצד משפחות נפגעי המלחמה.