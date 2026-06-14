פרשן ערוץ 14 מפרגן לבנט: "צעד נכון" 

‏הפרשן והמגיש אראל סג"ל, התייחס היום (ראשון) לשינוי הכיוון בקמפיין של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט ומפרגן לו.

בדבריו ברדיו 103fm הוא אמר: "בנט אומר שבערוצים 12 ו-14 מקדמים את איזנקוט על חשבונו, הוא עושה צעד פוליטי נכון, לוכד את איזנקוט באיזה מלכודת. בסקרים הם (ביחד) מקבלים פחות מנדטים, עד כדי מצב שאיזנקוט עבר אותם, הם מתוסכלים. אם הם לא יכולים לפרק את האיחוד, יש להם רק ברירה אחת, שיילכו תחת איזנקוט".

נזכיר כי על פי הדיווח של מיכאל שמש אמש, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט האשים בשיחות סגורות: "ערוצים 12 ו-14 חברו יחד כדי להריץ את איזנקוט".

לדברי בנט, הליכוד מעוניין להציג את הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט כיריב המרכזי מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי הוא "יריב נוח". עוד הוסיף כי לטענתו, איזנקוט איש ימין ורק איש ימין יוכל להביא את השלטון. בדיווח, בנט טען שהקמפיין הנגיטיבי של הליכוד נגד איזנקוט, קידם את איזקוט באופן משמעותי.