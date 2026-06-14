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חדשות צבא ובטחון

בעקבות ההסלמה: פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות

בצל ההיערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, פיקוד העורף הודיע על שינוי בהנחיות ההתגוננות

17:52
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בעקבות ההסלמה: פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות
צילום: פיקוד העורף

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