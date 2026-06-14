בעקבות ההסלמה: פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיות

חדשות צבא ובטחוןבעקבות ההסלמה: פיקוד העורף הודיע על החמרה בהנחיותבצל ההיערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, פיקוד העורף הודיע על שינוי בהנחיות ההתגוננותסרוגים17:52תגובות צילום: פיקוד העורף פיקוד העורףהנחיות פיקוד העורףהתקהלות עוד בחדשותיוסי יהושוע נגד דובר צה"ל: "הודעה שמשדרת חולשה"סרוגים18:09היערכות בישראל: פיקוד העורף צפוי להחמיר את ההנחיותסרוגים17:45הבכיר בתחזית קודרת על איראן: "זה נוראי"סרוגים17:33דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובותסרוגים17:18הערכה בישראל: כך תיראה התקיפה האיראנית בשעות הקרובותסרוגים16:55 תגובות
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