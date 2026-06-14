טראמפ במתקפה חריפה על ישראל: "התקיפה לא הייתה צריכה לקרות"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יצא בהודעה חריפה נגד ישראל, בה הודיע כי התקיפה על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש כלל, וכי היא מגיעה לדבריו כתגובה מיותרת למתקפת חיזבאללה מינורית שלא גרמה שום נזק, ואף הודיע כי ישראל לא צריכה לתקוף יותר בלבנון בכלל.
"המתקפה שהתרחשה הבוקר על ביירות, לא הייתה צריכה לקרות בכלל, ביחוד ביום מיוחד זה, בו אנחנו כה קרובים לעסקת שלום היסטורית עם איראן".
טראמפ המשיך והוסיף: "לישראל יש זכות להגן על עצמה, אך התקיפה הגיעה בתגובה על פעולה קטנה מאוד וחסרת משמעות של חיזבאללה, אף אחד לא נפגע, נפצע או נהרג, וזה לא צריך לפגוע בתהליך המתרחש כעת".
"אנחנו עומדים על סף הסכם שיביא שלום לאזור, כולל לבנון, ועל כל הצדדים לנצור את האש, לא צריכות להיות יותר מתקפות ישראליות על לבנון כלל, ולא צריכות להיות מתקפות חיזבאללה על ישראל או מצד כל גורם אחר".
"זה יכול להיות ההתחלה של שלום ארוך ויפה, בואו נעשה את זה!".
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