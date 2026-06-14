טראמפ במתקפה חריפה על ישראל: "התקיפה לא הייתה צריכה לקרות"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יצא בהודעה חריפה נגד ישראל, בה הודיע כי התקיפה על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש כלל, וכי היא מגיעה לדבריו כתגובה מיותרת למתקפת חיזבאללה מינורית שלא גרמה שום נזק, ואף הודיע כי ישראל לא צריכה לתקוף יותר בלבנון בכלל.

"המתקפה שהתרחשה הבוקר על ביירות, לא הייתה צריכה לקרות בכלל, ביחוד ביום מיוחד זה, בו אנחנו כה קרובים לעסקת שלום היסטורית עם איראן".

הודעת הנשיא טראמפ ( צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית )