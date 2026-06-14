סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

טראמפ במתקפה חריפה על ישראל: "התקיפה לא הייתה צריכה לקרות"

הנשיא טראמפ יצא בהודעה מתוסכלת במיוחד נגד ישראל, בעקבות המתקפה על ביירות

17:50
תגובות
טראמפ בחדר הסגלגל
טראמפ בחדר הסגלגל | צילום: עיבוד תמונה AI ג'מיני

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יצא בהודעה חריפה נגד ישראל, בה הודיע כי התקיפה על ביירות לא הייתה צריכה להתרחש כלל, וכי היא מגיעה לדבריו כתגובה מיותרת למתקפת חיזבאללה מינורית שלא גרמה שום נזק, ואף הודיע כי ישראל לא צריכה לתקוף יותר בלבנון בכלל.

"המתקפה שהתרחשה הבוקר על ביירות, לא הייתה צריכה לקרות בכלל, ביחוד ביום מיוחד זה, בו אנחנו כה קרובים לעסקת שלום היסטורית עם איראן".

הודעת הנשיא טראמפ (צילום: ללא קרדיט, מתוך הרשת החברתית)

טראמפ המשיך והוסיף: "לישראל יש זכות להגן על עצמה, אך התקיפה הגיעה בתגובה על פעולה קטנה מאוד וחסרת משמעות של חיזבאללה, אף אחד לא נפגע, נפצע או נהרג, וזה לא צריך לפגוע בתהליך המתרחש כעת".

"אנחנו עומדים על סף הסכם שיביא שלום לאזור, כולל לבנון, ועל כל הצדדים לנצור את האש, לא צריכות להיות יותר מתקפות ישראליות על לבנון כלל, ולא צריכות להיות מתקפות חיזבאללה על ישראל או מצד כל גורם אחר".

"זה יכול להיות ההתחלה של שלום ארוך ויפה, בואו נעשה את זה!".

עוד בחדשות

פרשן ערוץ 14 מפרגן לבנט: "צעד נכון" 

סרוגים18:08

הפרשן מודה: "זו יכלה להיות טעות חייו"

סרוגים17:44

לקראת הבחירות: המהלך המפתיע של מפלגת הליכוד 

סרוגים17:08

זעם בממשל: גורמים בכירים יוצאים נגד ישראל

יאיר אמר17:02

בהוראת ראש הממשלה: נדחה החוק לביטול ההתנתקות בעזה

סרוגים16:55

תגובות