הווידוי של נועה מחתונמי: "אחרי החתונה הייתי במשבר, בכיתי"

ההתחלות בתוכנית "חתונה ממבט ראשון" (קשת 12) הן כמעט אף פעם לא פשוטות, אבל נדמה שהסיפור של נועה וארי לוקח את המורכבות הזו צעד אחד קדימה. בהצצה בלעדית לפרק שישודר הערב (ראשון), נועה מגיעה לביקור פתוח וכנראה קצת אמיץ במיוחד אצל בני משפחתו של ארי, ולא חוסכת מהם את האמת הלא פשוטה על הימים הראשונים של הקשר.

סביב שולחן האוכל המשפחתי, כשהיא נשאלת על מידת ההתאמה ביניהם והאם המומחים אכן פגעו בבול למה שביקשה, נועה מודה בכנות מפתיעה: "אם להיות כנה, ביומיים הראשונים אמרתי 'למה עשו לי את זה?'. ממש בכיתי, הייתי במשבר". המשפחה, שהקשיבה בדריכות, גילתה שלא הכל היה ורוד מתחת לחופה.

"ביומיים הראשונים אמרתי 'למה עשו לי את זה?'. ממש בכיתי, הייתי במשבר. אבל ככל שעבר הזמן, אני ממש מבינה את השידוך". אלא שלצד הווידוי המורכב, נועה ממהרת לשתף בנקודת המפנה הדרמטית ששינתה את פני הדברים מקצה לקצה. כזכור, במהלך הצילומים קיבלה נועה את הבשורה המרה על פטירתו של אביה בתאילנד. דווקא ברגעים הקשים והטראומטיים האלה, ארי התגלה במלוא תפארתו.

"כשמודיעים לי שאבא שלי נפטר בתאילנד, ראיתי איך הוא התנהג איתי", מספרת נועה בהתרגשות לחברים ולמשפחה סביב השולחן, "זה רק קירב בינינו בשבוע הזה. אני לא מכירה הרבה אנשים שאחרי שיחה איתם אני אומרת 'וואו'".

נועה חתמה את המונולוג החם שלה בשבחים יוצאי דופן לבן זוגה לתוכנית, שהשאירו את המשפחה גאה במיוחד: "הוא בן אדם שמכל קושי הוא מתחשל, לומד ועובר דרך. הוא ווינר". הפרק המלא ישודר הערב בקשת 12.