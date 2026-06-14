לוח ההיג'רה: המוסלמים מתכוננים לשנה חדשה שמתחילה השבוע

בעוד העולם המערבי מציין את חודשי השנה על פי הלוח הגרגוריאני, במרחק לא רב מאיתנו – בלב העיר העתיקה בירושלים וברחבת הר הבית – החיים מתנהלים לפי קצב אחר לחלוטין: מחזור הירח. עם התקרבותו של ראש השנה המוסלמי, הנה מה שצריך לדעת על הלוח שקובע את סדר היום של מאות מיליונים.

הלוח המוסלמי הוא לוח ירחי טהור, המורכב מ-12 חודשים המסתמכים אך ורק על מולד הירח. בשל כך, השנה המוסלמית קצרה בכ-11 ימים מהשנה השמשית, מה שגורם לחגים ולמועדים "לנדוד" ללא הרף לאורך עונות השנה. הכלל המנחה הוא "ראייה בפועל": לא מדובר בחישוב אסטרונומי קבוע, אלא בצפייה פיזית במולד הירח מיד לאחר שקיעת השמש ביום ה-29 לחודש. אם הירח נצפה – למחרת מתחיל חודש חדש. אם לא – החודש הנוכחי נמשך 30 ימים, ורק אז מתחלף החודש. חשוב לזכור כי בלוח המוסלמי, היממה מתחילה עם שקיעת השמש, לכן כל המועדים מתחילים למעשה בערב שלפני.

החודשים בלוח המוסלמי הם: מֻחַרַם (החודש המקודש, 30 ימים), צַפַר (החודש הבטל, 29 ימים), רַבִּיע אַלְאַוַל (האביב הראשון, 30 ימים), רַבִּיע אַתְ’־תַ’אנִי (האביב השני, 29 ימים), ג’וּמַאדַא אַלְאוּלַא (היובש הראשון, 30 ימים), ג’וּמַאדַא אַלְאַחִ'ירָה (היובש האחרון, 29 ימים), רַגַ'ב (החודש הנערץ, 30 ימים), שַעְבַּאן (חודש החלוקה, 29 ימים), רַמַד'אן (החום הכבד, 30 ימים), שַׁוַאל (חודש הצייד, 29 ימים), ד'וּ-אַלְקַעְדַה (חודש הישיבה, 30 ימים), וד'וּ-אַלְחִגַ'ה (חודש העלייה לרגל, 29 או 30 ימים).

לפי הלוח הנוכחי, שנת 1448 להג'רה עומדת בפתח. התאריך העברי ה-16 ביוני 2026, כ"א בסיוון ה'תשפ"ו, צפוי להיות סמוך מאוד לתחילת חודש מוחרם – החודש הראשון בשנה החדשה.

המשמעות של המעבר הזה מורגשת היטב בשטח. בימים אלו עדים תושבי ירושלים והמבקרים בה לעלייה חדה בתנועת המוסלמים בדרכם למסגד אל-אקצא. המנהגים סביב תחילת השנה, בדומה לחודשים מקודשים אחרים, כוללים הקפדה יתרה על מסורות דתיות ותפילות המוניות, שמקבלות ביטוי עמוק יותר כאשר הקהל מתכנס יחד, מהלילה ועד היום למחרת. כפי שראינו לאחרונה, ההתכנסות הזו מעידה על עוצמת הרגש הדתי המלווה את הלוח הירחי לוח שאינו רק אוסף של תאריכים, אלא מצפן חי ונושם של החברה המוסלמית כולה.