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חדשות פוליטי מדיני

הפרשן מודה: "זו יכלה להיות טעות חייו"

הפרשן הפוליטי מיכאל שמש, התייחס להצלחתו של גדי איזנקוט בסקרים, וטען כי אם הוא היה הולך עם בנט "זו היתה יכולה להיות טעות חייו"

17:44
2 תגובות
גדי איזנקוט
גדי איזנקוט | צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

‏הכתב הפוליטי של 'חדשות 13' מיכאל שמש, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm והתייחס למצבו הטוב של איזנקוט בסקרים.

בדבריו הוא אמר: "די ברור שאיזנקוט הוא המועמד מול נתניהו, בחושים פוליטיים לא רעים בכלל הוא הצליח לזהות שיש לו עוד לאן לגדול. הוא היה במקום אחר לגמרי כשבא בנט והציע 'בוא תהיה מספר 2', אם הוא היה עושה את זה זו הייתה יכולה להיות טעות חייו, ועכשיו מתברר שהוא חזק משמעותית מבנט בכל פרמטר".

עוד הוא הוסיף: "בסביבת בנט סבורים שיש להם שני פיגועים בקמפיין, האחד זה יאיר לפיד, השני זה ליאור חורב. ברור לכולם שהשידוך הזה הוא לא מוצלח, ולא רק, הוא טעות פוליטית ענקית. מאז המפלגה המשותפת הולכת ומתפרקת, לכן יש עניין לחתוך הפסדים".

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תגובות

2
2
שימון פיירס
לפני 34 דקות

ברכות לראש ממשלת הסקרים

1
אידר שלמה
לפני 7 דקות

בנט היית ונשארת גאוותן חושב את עצמך למשיח כדאי שתלמד מה הקריטריונים שכתבו חז"ל