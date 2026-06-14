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הדרמה הרפואית של הכוכבת

נועה קירל על האשפוז באיכילוב: "יש אחד שלמעלה שמחליט"

קירל נאלצה לקטוע את ירח הדבש יומיים בלבד לאחר שנחתה, וחזרה בטיסת חירום לישראל: "בריאות זה הכי חשוב"

17:32
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נועה קירל מאושפזת
נועה קירל מאושפזת | צילום: צילום: חשבון האינסטגרם של נועה קירל

קצב החיים המטורף של נועה קירל רגיל לספק כותרות, אבל לטוויסט כזה בעלילה – ועוד בעיצומו של רגע השיא האישי שלה – אף אחד לא ציפה. שבוע בלבד לאחר ששרפה את הבמות בהופעות ענק, המריאה נסיכת הפופ יחד עם בעלה הטרי לירח הדבש המיוחל והרומנטי שלהם ביפן. אלא שהפנטזיה התחלפה במהירות בדרמה רפואית, שנגמרה בנחיתה ישירה בחדר המיון של בית החולים איכילוב.

בסדרת סטוריז שהעלתה הערב (ראשון) לחשבון האינסטגרם שלה, שיתפה קירל את מיליוני עוקביה בהשתלשלות האירועים המהירה, שהחלה דווקא בניסיון לשמור על שגרת הכושר שלה למרות הג'ט לק הכבד.

"הכל התחיל כשקמנו ב-4 בבוקר מהג'ט לק. מי שמכיר אותי יודע שברור שאני אתאמן", כתבה קירל, ותיעדה את עצמה מותשת אחרי אימון דיווש אינטנסיבי. "מצאתי ספינינג ביפנית ב-7 בבוקר וולא ספק זאת הייתה חוויה. ככה נגמר האימון. הפנים חולי נפששש ולדעתי זה מה שהדליק לי את התוספתן".

מהאימון בטוקיו – למיטה באיכילוב

הכאבים העזים שתקפו את הזמרת לא הותירו לזוג הצעיר ברירה. יומיים בלבד לאחר שנחתו ביעד האקזוטי, הם נאלצו לקטוע את החופשה, לעלות על טיסה דחופה חזרה לישראל ולהגיע ישירות למרכז הרפואי איכילוב בתל אביב, שם אובחנה קירל עם דלקת חמורה בתוספתן (אפנדיציט) שדרשה אשפוז מיידי.

ממיטת בית החולים, כשהיא מחוברת לעירויים אך שומרת על אופטימיות, בחרה קירל לשתף בתובנות שלה מהאירוע המטלטל, שהזכיר לה ולכולנו מה באמת חשוב:

"אז כן, כבר כמה ימים שהכל מתהפך", שיתפה קירל בכנות. "רק לפני שבוע נתתי את הלב (ואת התוספתן) על הבמה בשתי הופעות מטורפות, וממש שבוע אחרי באותה שעה מצאתי את עצמי מאושפזת. זה רק מראה כמה החיים האלה מטורפים, יש אחד שלמעלה שמחליט והבריאות זה הדבר הכי חשוב".

"זכיתי בירח דבש מסוג אחר"

למרות המפח הנפש שבביטול הטיול לו חיכו זמן רב, קירל מדגישה שהיא בוחרת להתמקד בחצי הכוס המלאה ומתרגשת מהתמיכה העצומה שהיא מקבלת מסביבתה:

"כל כך חיכינו לירח דבש סוף סוף, בתקופה יחידה בשנה שנינו יכולים, אבל צריך לראות את הטוב בסיטואציה. בסוף זכיתי בירח דבש מסוג אחר, אבל הכי רומנטי שיש – עם בעל מושלם שלא זז ממני, חברים והמשפחה שדואגים. וכמובן אתם – כמות האהבה והדאגה שלכם מחזקת אותי מאוד תשמרו על עצמכם".

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