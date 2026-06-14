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חדשות צבא ובטחון

הבכיר בתחזית קודרת על איראן: "זה נוראי"

תא"ל (מיל') פרופ' יעקב נגל, התייחס להסכם המתגבש בין איראן לארה"ב ואמר: "זה הסכם נוראי, לא כתוב בו שום דבר טוב לאף אחד"

17:33
2 תגובות
איראן
איראן | צילום: אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

תא"ל (מיל') פרופ' יעקב נגל, התראיין היום (ראשון) ברדיו 103fm, על ההסכם המתגבש בין איראן לארה"ב ואמר: "זה הסכם נוראי, לא כתוב בו שום דבר טוב לאף אחד - כתוב בו רק על מה נדון בחדר. האיראנים אומרים שהם לא התחייבו לכלום והם צודקים, האמריקנים אומרים שהאיראנים התחייבו והם לא צודקים".

עוד הוא התייחס לתקיפה הישראלית בדאחייה ואמר: "מצד אחד, מדינת ישראל לא צריכה להיות אבו עלי. מצד שני, היא לא צריכה להיות פודל נכנע. ישראל עושה מה שטוב לביטחונה, ובתנאי שהיא לא תוקעת אצבע בעיניים של גדול ידידינו בארה"ב".

נזכיר כי ביום שישי האחרון, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר, כי בימים הקרובים צפוי להיחתם הסכם בין איראן לארה"ב. ראש הממשלה נתניהו התייחס לכך והתחייב כי כל עוד הוא ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה גרעין.

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תגובות

2
1
ישראלה
לפני 45 דקות

טרמפ שכח לקחת את הכדורים או דימנציה ואנחנו אוכלים אותה

1
ממ
לפני 12 דקות

חמאסיהו יביא לסופנו.