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משמרות המהפכה מודיעים: התגובה בדרך, זה הרגע בו היא תגיע

משמרות המהפכה של המשטר האיראני הודיעו רשמית כי התקיפה הישראלית בלבנון תגרור תגובה איראנית ישירה, וסימנו את הרגע בו הטילים ינחתו

17:24
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אילוסטרציה
אילוסטרציה | צילום: AI

אחרי התקיפה הישראלית על ביירות, והאיומים האיראניים להגיב אם ארה"ב לא 'תרסן את הכלב שלה' לדברי האיראניים, משמרות המהפכה מודיעים כי תקיפת תגובה איראנית על הירי לדאחיה תגיע בקרוב, ואפילו מציינים דד-ליין.

לאחר שמוקדם יותר, הודיע סגן מפקד משמרות המהפכה כי "התקיפה הציונית הפושעת לא תעבור ללא תגובה", כעת מודיעים משמרות המהפכה רשמית על התגובה שבדרך.

מהארגון נמסר כי תגיע תגובה על התקיפה של ישראל בדאחיה, והם אף ציינו: "תגובתנו תגיע לפני עלות השחר".

בישראל בינתיים הודיעה מערכת הביטחון על העלאת כוננות ומוכנות לאש מאיראן לעבר ישראל, גם בפיקוד העורף מקיימים הערכות בקשר למצב.

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