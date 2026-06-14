דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

דובר צה"ל פרסם הערב (ראשון) הודעה רשמית וחריגה, לפיה הצבא נערך באופן מיידי לאפשרות של ירי תגובה לעבר שטח מדינת ישראל כבר במהלך השעות הקרובות.

הכוננות המוגברת מגיעה בהמשך ישיר לתקיפות המסיביות שביצע צה"ל בביירות במהלך היום. בעקבות ההתפתחויות, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מקיים בשעות אלו הערכות מצב שוטפות ורצופות עם כלל המפקדים הרלוונטיים וראשי האגפים בצה"ל כדי לקבוע את צעדי ההמשך.

מוכנות בהגנה ובהתקפה

בצבא מבהירים כי הכוחות כולם נמצאים ברמת דריכות עליונה ומספקים מענה למגוון רחב של תרחישים אפשריים. "צה"ל ממשיך לשמור על מוכנות ודריכות למגוון תרחישים בהגנה ובהתקפה", נמסר בהודעת דובר צה"ל, המהווה מסר ברור גם לעבר מדינות הציר וארגוני הטרור.

במקביל, בצה"ל מחדדים את הטון מול איומי התגובה ומצהירים באופן חד-משמעי: "צה"ל לא ישלים עם ירי לעבר שטח מדינת ישראל".

אין שינוי בהנחיות, אך נדרשת ערנות

למרות הודעת האזהרה הממוקדת על אפשרות לירי בטווח הזמן המיידי, בפיקוד העורף בחרו שלא לשנות בשלב זה את מגבלות ההתגוננות ברחבי הארץ.

"נכון לכרגע אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף", הדגישו בצבא, אך פנו ישירות לאזרחים בבקשה לשמור על קור רוח לצד הקפדה על הכללים: "צה"ל מדגיש כי בשלב זה יש לגלות עירנות, לנהוג באחריות ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים, הציבור יעודכן בהתאם".