זעם בממשל: גורמים בכירים יוצאים נגד ישראל

גורמים דיפלומטיים בכירים, הקשורים למגעים המתמשכים להסכם בין ארה"ב ואיראן, יצאו נגד המתקפה הישראלית על ביירות, ואף תיארו את הפעולה כניסיון ישראלי לשבש את ההסכם.

בשיחה עם רשת פוקס ניוז האמריקאית, גורם דיפלומטי בכיר המעורב במגעים, תיאר את ההתנהלות הישראלית כפוגענית לתהליך הדיפלומטי לקראת הסכם, הביע תסכול מובהק ואף שיגר האשמות חריפות כנגד ישראל.

"הפעולה הישראלית יוצרת קשיים וסיבוך משמעותי בדרך להסכם" הודיע אותו גורם בכיר, ואף הוסיף ותקף את ישראל בהאשמה חריפה במיוחד, של ניסיון שיבוש מודע של התהליך המדיני בין וושינגטון וטהראן "“הדבר מהווה ניסיון ברור מצד ישראל לחבל בעסקה של הנשיא ולגרור את ארצות הברית בחזרה למלחמה".