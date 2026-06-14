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חדשות פוליטי מדיני

זעם בממשל: גורמים בכירים יוצאים נגד ישראל

קולות בכירים בצמרת הדיפלומטית של וושינגטון יוצאים נגד ישראל מאחורי הקלעים, ומשגרים האשמות חריפות על שיבוש המו"מ עם טהראן 

17:02
6 תגובות
לירי אגמי/פלאש90
לירי אגמי/פלאש90 | צילום: לירי אגמי / פלאש90

גורמים דיפלומטיים בכירים, הקשורים למגעים המתמשכים להסכם בין ארה"ב ואיראן, יצאו נגד המתקפה הישראלית על ביירות, ואף תיארו את הפעולה כניסיון ישראלי לשבש את ההסכם.

בשיחה עם רשת פוקס ניוז האמריקאית, גורם דיפלומטי בכיר המעורב במגעים, תיאר את ההתנהלות הישראלית כפוגענית לתהליך הדיפלומטי לקראת הסכם, הביע תסכול מובהק ואף שיגר האשמות חריפות כנגד ישראל.

"הפעולה הישראלית יוצרת קשיים וסיבוך משמעותי בדרך להסכם" הודיע אותו גורם בכיר, ואף הוסיף ותקף את ישראל בהאשמה חריפה במיוחד, של ניסיון שיבוש מודע של התהליך המדיני בין וושינגטון וטהראן "“הדבר מהווה ניסיון ברור מצד ישראל לחבל בעסקה של הנשיא ולגרור את ארצות הברית בחזרה למלחמה".

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תגובות

6
6
פרומים
לפני 49 דקות

אידיוטים שימושיים. עושים בדיוק את מה שאיראן מצפה מהם. כמו בובות על חוט.

5
קונטה
לפני 30 דקות

רגע מה חשבתם לכם שם בוושינגטון שהחיזבלה ימשיך לירות חופשי לעבר ישראל ושאנחנו לא נגיב מה זה הזיקוקים של טראמפ ליום ההולדת אין מצב שירו עלינו ואנחנו לא נגיב

4
יו
לפני 25 דקות

נראה אותם אם היו שולחים להם רחפני נפץ