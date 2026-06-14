לקראת הבחירות: המהלך המפתיע של מפלגת הליכוד 

מפלגת הליכוד נמצאת בימים אלו בעיצומו של משא ומתן מתקדם עם חברת טכנולוגיה המתמחה בבינה מלאכותית (AI), במטרה להשיק קמפיין בחירות דיגיטלי ויוצא דופן לקראת הבחירות לכנסת ה-26. כך דווח היום (ראשון) בישראל היום.

לפי הדיווח, של שירית אביטן כהן, במסגרת המהלך המתוכנן, החברה תפעיל מערכת בוטים קוליים מתקדמת שתתקשר בצורה יזומה לבוחרים פוטנציאליים ברחבי הארץ.

האזרחים שיענו לשיחות הטלפון הללו ישמעו את קולו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כשהוא מנסה לשכנע אותם לצאת אל הקלפיות ולהצביע למפלגת הליכוד, כאשר הייחודיות של המערכת היא היכולת של הבוחרים לנהל שיחה אינטראקטיבית דו-כיוונית עם הבוט ולא רק להקשיב להקלטה קבועה מראש.