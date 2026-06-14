בהוראת ראש הממשלה: נדחה החוק לביטול ההתנתקות בעזה

ועדת השרים לחקיקה דחתה זמנית היום את הדיון בהצעת החוק של סגנית יו״ר הכנסת, ח״כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית), המבקשת לבטל את סעיפי חוק ההתנתקות האוסרים על נוכחות ותנועה של ישראלים בחבל עזה. ההחלטה על הדחייה התקבלה לבקשת ראש הממשלה, במטרה להמתין לקבלת הכרעה מדינית בנושא.

הצעת החוק הנוכחית מהווה המשך ישיר למהלך ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון שנערך בשנת 2023. מטרתה היא להסיר מספר החוקים הישראלי את האיסור הגורף על כניסת ושהיית יהודים בחבל עזה, כחלק ממהלך נרחב לתיקון מה שהמציעים מגדירים כעוול היסטורי.

מגישת החוק, ח״כ לימור סון הר מלך, הגדירה את החוק המקורי כ"עוול היסטורי שיש לתקנו" והביעה צער על הדחייה, אך הדגישה כי עצם הדיון מוכיח שהנושא נמצא על סדר היום הלאומי. "דווקא לנוכח המציאות שנחשפה בשבעה באוקטובר, ברור כי תפיסת ההתנתקות כשלה וכי הגיע הזמן לגבש מדיניות של חיזוק האחיזה הישראלית. אני קוראת לראש הממשלה להוביל את המהלך עד סופו ולתמוך בהצעת החוק", מסרה סון הר מלך, והוסיפה כי בכוונתה להמשיך לפעול לחידוש ההתיישבות כפי שנעשה בגנים ובכדים.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, העניק גיבוי מלא ליוזמה ומסר: “ביטול חוק ההתנתקות הוא תיקון עוול היסטורי. אירועי השבעה באוקטובר הוכיחו מעל לכל ספק שהתפיסה הזו קרסה. ההחלטה לדחות את הדיון מצערת, אך אני קורא לראש הממשלה להביא בהקדם הכרעה מדינית ברורה, לתמוך בחוק ולהסיר את החרפה הזו מספר החוקים”.