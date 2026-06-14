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משפט ופלילים

מרדכי דוד מסתבך שוב: "לא נגעתי בה"

הדס קליין הגישה היום תלונה במשטרה נגד פעיל הימין מרדכי דוד: "רואים איך הם מקללים אותי ואיך באף שלב אני לא נוגע בה"

16:59
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מרדכי דוד
מרדכי דוד | צילום: חיים גולדברג / פלאש90

הדס קליין, עדת התביעה המרכזית בתיק 1000 במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הגישה היום (ראשון) תלונה במשטרה נגד פעיל הימין מרדכי דוד.

על פי הדיווח בערוץ I24NEWS, התלונה הוגשה בעקבות אירוע שהתרחש אמש בתל אביב, במהלכו תועד דוד רודף אחרי קליין ברחוב.

לפי הדיווח של הכתבת לי עייש, דוד רדף אחרי קליין ברחוב, צעק לעברה וניסה להתקרב אליה פיזית במהלך האירוע. המשטרה צפויה לבחון את התלונה ואת נסיבות האירוע המדויקות.

אמש, בעקבות דיווחים, פרסם דוד בחשבון ה-X שלו הכחשה נחרצת. "הנבלות כבר התחילו להריץ את השקר הממוצא שתקפתי את הדס קליין ודחפתי אותה ושקיללתי אותה ואת חבריה", כתב. "הם שוכחים שאצלי הכל מצולם מהצד, ורואים איך הם מקללים אותי ואיך באף שלב אני לא נוגע בה".

דוד הוסיף כי "התביעות דיבה בדרך, הם פרסמו שהיא הולכת להגיש תלונה במשטרה שתגיש עד מחר הכל מתועד לא נגעתי בה". לדבריו, התיעוד שברשותו מוכיח כי לא היה מגע פיזי ביניהם.

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