סרוגים
החיים על המסך

מי יגלם את איתי לוי? הסרט החדש על הזמר נחשף

איתי לוי עובד על פרויקט קולנועי חדש המבוסס על סיפור חייו. בימים אלה מתקיימות פגישות עם מפיקים, נשקלת גם אפשרות למיני-סדרה - והשאלה הגדולה כבר מסקרנת את כולם: מי יגלם אותו על המסך?

16:41
תגובות
איתי לוי מניח תפילין.
איתי לוי מניח תפילין. | צילום: מתוך עמוד הטיקטוק של איתי.

הקריירה של איתי לוי בדרך לקבל תפנית חדשה ומסקרנת במיוחד: הזמר עובד על פרויקט קולנועי ראשון המבוסס על סיפור חייו והדרך שעבר עד שהפך לאחד הכוכבים הגדולים בישראל.

לפי פרסום של מאקו, הפרויקט נמצא כבר תקופה ארוכה בשלבי עבודה ופיתוח, כשבמקביל מתקיימות פגישות עם אנשי קולנוע והפקה כדי לקדם אותו לשלב הבא.

סרט או סדרה?

בין האפשרויות שנבדקות בימים אלה נמצאת גם אופציה להפוך את הפרויקט למיני-סדרה טלוויזיונית בת כמה פרקים - ולא רק לסרט קולנוע.

ההחלטה הסופית עדיין לא התקבלה, אך לאחר שתתקבל צפוי להתחיל שלב הליהוקים.

איתי לוי (מתוך עמוד האינסטגרם של איתי)

מי ייכנס לנעליים של איתי לוי?

אחת השאלות המסקרנות סביב הפרויקט היא כמובן מי יגלם את לוי על המסך - אך נכון לעכשיו, עדיין לא ידוע מי יקבל את התפקיד הראשי.

לוי עצמו, אגב, לא צפוי להשתתף בסרט כשחקן או לגלם את עצמו.

הפרויקט צפוי להביא למסך רגעים משמעותיים מהחיים האישיים והקריירה של הזמר, שבשנים האחרונות הפך לאחד השמות הגדולים והמוכרים בתעשיית המוזיקה הישראלית.

עוד בחדשות

שבועה של אהבה: השם המרגש של הבת של קווין רובין

אפרת קרסנר14:03

"בלי הברזות": מעיין אדם מחפשת עזרה דחופה

סרוגים13:33

בזמן שהוא מאושפז: זו הבשורה המרגשת שקיבלה משפחת רזאל

שיר לוי13:17

רגע אחרי ההדחה: זו התגובה של טל טיטו לתביעה של אייל גולן

שיר לוי12:56

משבר בחתונמי? ארי חגג יומולדת, אבל נועה לא נכחה באירוע

אפרת קרסנר12:48

תגובות