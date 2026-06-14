מי יגלם את איתי לוי? הסרט החדש על הזמר נחשף

הקריירה של איתי לוי בדרך לקבל תפנית חדשה ומסקרנת במיוחד: הזמר עובד על פרויקט קולנועי ראשון המבוסס על סיפור חייו והדרך שעבר עד שהפך לאחד הכוכבים הגדולים בישראל.

לפי פרסום של מאקו, הפרויקט נמצא כבר תקופה ארוכה בשלבי עבודה ופיתוח, כשבמקביל מתקיימות פגישות עם אנשי קולנוע והפקה כדי לקדם אותו לשלב הבא. סרט או סדרה? בין האפשרויות שנבדקות בימים אלה נמצאת גם אופציה להפוך את הפרויקט למיני-סדרה טלוויזיונית בת כמה פרקים - ולא רק לסרט קולנוע. ההחלטה הסופית עדיין לא התקבלה, אך לאחר שתתקבל צפוי להתחיל שלב הליהוקים.

איתי לוי ( מתוך עמוד האינסטגרם של איתי )

מי ייכנס לנעליים של איתי לוי?

אחת השאלות המסקרנות סביב הפרויקט היא כמובן מי יגלם את לוי על המסך - אך נכון לעכשיו, עדיין לא ידוע מי יקבל את התפקיד הראשי.

לוי עצמו, אגב, לא צפוי להשתתף בסרט כשחקן או לגלם את עצמו.

הפרויקט צפוי להביא למסך רגעים משמעותיים מהחיים האישיים והקריירה של הזמר, שבשנים האחרונות הפך לאחד השמות הגדולים והמוכרים בתעשיית המוזיקה הישראלית.