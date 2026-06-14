האב השכול מצטרף לפוליטיקה: "אקבל החלטה בקרוב איפה להתמודד"

כנס היסוד של תנועת "מכונת הניצחון" יתקיים הערב (ראשון) במתחם האקספו בתל אביב, בהשתתפות אישי ציבור, פעילים ומשפחות שכולות. בין הדוברים המרכזיים שהוזמנו לשאת דברים באירוע נמצא אייל אשל, אביה של רוני אשל ז"ל, התצפיתנית שנפלה במוצב נחל עוז במהלך מתקפת הטרור בשבעה באוקטובר.

בריאיון שקיים לקראת האירוע עם איל ברקוביץ' ואראל סג"ל ברדיו 103fm, הסביר אשל את החשיבות שהוא רואה בהשתתפותו בכנס, וסיפק הצהרה דרמטית בנוגע לעתידו הציבורי כאשר חשף כי הוא שוקל בחיוב כניסה למגרש הפוליטי לקראת הבחירות הבאות.

פניות ראשונות מאחורי הקלעים

במהלך הריאיון נשאל אשל באופן ישיר האם הוא מתעניין בהשתלבות ברשימה פוליטית לכנסת בבחירות הקרובות, והשיב ללא היסוס: "בוודאי. אני חושב שנכון להיום, בהינתן שהממשלה הזאת עדיין קיימת עוד מוקדם לדבר, אבל אני מקווה מאוד כשההצעה הקונקרטית תגיע, ונשב בשום שכל עם הרבה מחשבה ואנשים שעוטפים אותי ונמצאים לצידי, ונקבל החלטה נכונה".

בעקבות דבריו, ביקש איל ברקוביץ' לדעת האם כבר נעשו אליו גישושים ראשוניים מצד גורמים במערכת הפוליטית, ואשל אישר את הפרטים בקצרה: "בוודאי".