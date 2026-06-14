יום הולדת שמח: 10 דברים שלא ידעתם על דונלד טראמפ

הוא עבר פשיטות רגל, כיכב בריאליטי, הסתבך באינספור שערוריות - ועדיין הצליח לחזור לבית הלבן ולהישאר אחד האנשים הכי מדוברים בעולם. דונלד טראמפ הוא הרבה יותר מנשיא ארצות הברית: הוא איש עסקים, כוכב טלוויזיה, מותג בינלאומי ותופעה תקשורתית שלא מפסיקה לייצר כותרות. לרגל יום הולדתו ה-80, אספנו 10 עובדות מעניינות במיוחד על האיש שהפך לאחת הדמויות הכי משפיעות ושנויות במחלוקת בעולם.

1. בכלל חלם על בייסבול עוד לפני הנדל"ן והפוליטיקה, טראמפ חלם בכלל על קריירת ספורט. בילדותו הוא אהב מאוד בייסבול ואפילו שקל להפוך לשחקן מקצועי, אבל אביו דחף אותו לכיוון העסקים המשפחתיים. 2. נשלח לאקדמיה צבאית בגיל 13 אביו החליט לשלוח אותו לאקדמיה הצבאית בניו יורק בעקבות בעיות משמעת והתנהגות. דווקא שם טראמפ פרח, הפך לקפטן של מחלקה והצטיין במסגרת הצבאית.

טראמפ ( הנשיא טראמפ (צילום: lev radin/shutterstock) )

3. לא באמת התחיל מאפס

למרות שטראמפ אוהב להציג את עצמו כ"סיפור הצלחה אמריקאי", בפועל הוא נכנס לעסקי הנדל"ן דרך החברה המשפחתית הענקית של אביו, פרד טראמפ, שהיה יזם נדל"ן מצליח מאוד בניו יורק.

4. כוכב ריאליטי ענק

הרבה לפני הבית הלבן, טראמפ היה אחד מכוכבי הטלוויזיה הגדולים בארצות הברית בזכות תוכנית הריאליטי "המתמחה". המשפט שלו "You're fired" הפך לאחד המשפטים הכי מזוהים בטלוויזיה האמריקאית.

5. גם שחקן וגם עם כוכב בהוליווד

עוד הרבה לפני הפוליטיקה, טראמפ היה דמות מוכרת מאוד בעולם הבידור. הוא הופיע לאורך השנים בעשרות סרטים וסדרות, כולל "שכחו אותי בבית 2", "זולנדר" ו"וול סטריט 2", וברובם שיחק פשוט את עצמו. ההצלחה הטלוויזיונית שלו אף זיכתה אותו בכוכב בשדרת הכוכבים של הוליווד.

טראמפ ( (צילום: pv brothers / Shutterstock) )

6. היו גם התרסקויות

למרות התדמית של מיליארדר בלתי מנוצח, כמה מהחברות והקזינו של טראמפ נכנסו לאורך השנים לפשיטות רגל והסתבכויות כלכליות ענקיות. היו תקופות שבהן בנקים גדולים אפילו סירבו לעבוד איתו.

7. לא שותה ולא מעשן

למרות תדמית חיי היוקרה, טראמפ טוען שמעולם לא שתה אלכוהול או עישן סיגריות. לדבריו, זה קשור לאחיו שמת בעקבות אלכוהוליזם והשפיע עליו מאוד

8. היה הבעלים של תחרויות יופי

טראמפ היה במשך שנים הבעלים של תחרויות "מיס יוניברס", "מיס ארה״ב" ו"מיס טין USA" מה שחיזק עוד יותר את החיבור שלו לעולם הזוהר והטלוויזיה.

טראמפ בחדר הסגלגל ( עיבוד תמונה AI ג'מיני )

9. כתב יותר מ-14 ספרים

מעבר לעסקים ולפוליטיקה, טראמפ הוא גם סופר מצליח. הספר הכי מפורסם שלו, "The Art of the Deal", נחשב במשך שנים לאחד מספרי העסקים הכי מוכרים בארצות הברית.

10. הוא אבא לחמישה ילדים - וסבא ל-10 נכדים

לטראמפ חמישה ילדים משלוש נשים שונות: דונלד ג'וניור, איוונקה, אריק, טיפאני ובארון. לאורך השנים הילדים שלו הפכו בעצמם לדמויות מוכרות מאוד בתקשורת ובפוליטיקה האמריקאית.