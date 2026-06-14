הרמטכ"ל בפיקוד הצפון: "נערכים להתפתחויות בזירות אחרות"

מטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים היום (ראשון) סיור, אישורי תוכניות ושיח מפקדים עם מפקדי האוגדות והחטיבות בפיקוד הצפון, ברקע המשך הלחימה והתמרון הקרקעי בלבנון. בדבריו הדגיש הרמטכ"ל את חשיבות הפעילות הממוקדת ברכסים האסטרטגיים, ואת הקשר הישיר בין ההישגים בשטח לבין המשא ומתן המדיני שמנהלת ישראל.

"הפעולה בבופור חיונית מבחינה מבצעית וביחס למטרות המערכה", הבהיר הרמטכ"ל למפקדים בשטח. "היא נועדה להעמיק את ההישג המבצעי מול חיזבאללה ולשלול ממנו יכולות תת-קרקע, פיקוד, שליטה ואש אשר פיתח במשך שנים ארוכות.

הממצאים, הן מעל הקרקע והן מתחת לקרקע, מעידים על חשיבות התשתית שנחשפה ועל מרכזיותו של מרחב הבופור ורכס עלי טאהר עבור הארגון בניסיונותיו להתבצר ולפגוע בתושבי הצפון".

זמיר הוסיף כי "חיזבאללה המיט אסון על מדינת לבנון ועל העדה השיעית; אזרחי לבנון מבינים זאת היטב. כל כפרי דרום לבנון הפכו לרשת מסועפת של תשתיות טרור".

"לבנון היא מרכז הכובד, אך נערכים גם לזירות אחרות"

במהלך המפגש הביע הרמטכ"ל הערכה רבה למפקדים על הפעילות ההתקפית, היוזמה והנחישות בהובלת הכוחות בשבועות האחרונים. הוא הדגיש כי הכוחות נהנים מעליונות מבצעית ומסיוע בלתי מוגבל באש מהקרקע ומהאוויר, במטרה להסיר את האיום מעל יישובי הצפון ולאפשר את שובם הבטוח של התושבים.

"אנחנו עוקבים באופן הדוק אחר המתרחש תוך שמירה על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הזירות – המציאות כעת רגישה ומורכבת", אמר רב-אלוף זמיר. "צה"ל כולו נחוש, דרוך, מוכן ופועל בעוצמות משתנות בכלל הגזרות. לבנון היא מרכז הכובד העיקרי שלנו, אך אנחנו נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות".

בסיום דבריו, קשר הרמטכ"ל בין הלחץ הצבאי לבין המאמצים הדיפלומטיים להסדר: "אנחנו ממשיכים לפעול בלבנון על מנת לחזק את ההגנה על יישובי הצפון ולהעמיק את הפגיעה בחיזבאללה בפעולות תמרון קרקעיות ובאש מערכתית. כל הישג מבצעי נוסף שנביא יוביל להמשך השחיקה וההתפוררות של חזית הדרום של חיזבאללה ולשיפור ההסדרים הביטחוניים, שיקבעו במסגרת המשא ומתן בתיווך אמריקאי בין הדרג המדיני וממשלת לבנון".