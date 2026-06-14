למרות המשבר האיראני: נתניהו בברכה חמה לנשיא טראמפ

ראש הממשלה נתניהו בירך לפני זמן קצר את נשיא ארצות הברית לרגל יום הולדתו, ולקראת אירועי יום העצמאות ההיסטורי במלוא 250 שנה להקמת ארצות הברית.

בדבריו בירך ראש הממשלה את הנשיא, ואיחל לו "יום הולדת שמח, אדוני הנשיא, יום הולדת שמח דונלד", והמשיך וקשר את הדבר אל יום העצמאות החגיגי "השנה יום ההולדת שלך מגיע בזמן ראוי, אמריקה חוגגת 250 שנה, אומה שהוקמה על חופש ואמונה".

נתניהו המשיך ובירך: "אני מאחל לך כוח והדר מתמשכים כשאתה מוביל את אמריקה לעבר עתיד זוהר של שלום באמצעות עוצמה, וכשאנו ממשיכים להביא את הברית בין ארה"ב לישראל לגבהים גדולים יותר מתמיד".

הברכה של ראש הממשלה מגיעה למרות אי הוודאות הגוברת בישראל בנוגע להסכם הראשוני המתגבש בין וושינגטון וטהראן, וזמן קצר בלבד אחרי מתקפה ישראלית על הדאחיה, אשר בעקבותה איראן מאיימת בשבירות הכלים במשא ומתן.