מהומה בנאום: בנט האשים את נתניהו, וחטף מהקהל. צפו

מהומה נרשמה היום (ראשון) במהלך נאומו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בכנס של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI). העיתונאי מיכאל שמש דיווח כי בנט, שניצל את הבמה כדי למתוח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב אירועי שבעה באוקטובר, נתקל בגל של קריאות ביניים וביקורת נוקבת מצד נוכחים באולם.
במהלך הנאום, שבו עסק בנט באחריות למחדל הביטחוני הקשה ביותר בתולדות המדינה, התפרצו לדבריו כמה מהנוכחים בקהל וצעקו לעברו: "אתם הכלתם את זה; לא פעלתם נגד חמאס". המבקרים ביקשו להפנות את האצבע המאשימה גם לעבר תקופת כהונתו כראש ממשלת השינוי, וטענו כי המדיניות שהובילה ממשלתו תרמה אף היא להתעצמות ארגון הטרור ברצועת עזה.
"לא במשמרת שלי"
בנט לא נותר חייב, ובתוך המהומה והצעקות שהתפתחו באולם, בחר להשיב למבקרים בצורה ישירה וטעונה במיוחד, תוך שהוא מחדד את ההבדל בין תקופת כהונתו לבין הממשלה הנוכחית.
"ידידי, במשמרת שלי לא נרצחו 1,200 יהודים בארצם ושנשחטו. לא במשמרת שלי", קרא בנט לעבר הקהל והדגיש שוב: "במשמרת שלי לא נרצחו 1,200 אזרחים".
למרות העימות הסוער והאווירה המתוחה באולם, ראש הממשלה לשעבר ביקש לסיים את חילופי הדברים במסר של תקווה וחוסן לאומי לעתיד המדינה. "כאשר בעזרת השם נצליח במשימה הזאת, אף אחד לא יוכל לנצח אותנו", סיכם בנט את דבריו.
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