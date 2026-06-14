מהומה בנאום: בנט האשים את נתניהו, וחטף מהקהל. צפו

מהומה נרשמה היום (ראשון) במהלך נאומו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בכנס של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI). העיתונאי מיכאל שמש דיווח כי בנט, שניצל את הבמה כדי למתוח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב אירועי שבעה באוקטובר, נתקל בגל של קריאות ביניים וביקורת נוקבת מצד נוכחים באולם.

במהלך הנאום, שבו עסק בנט באחריות למחדל הביטחוני הקשה ביותר בתולדות המדינה, התפרצו לדבריו כמה מהנוכחים בקהל וצעקו לעברו: "אתם הכלתם את זה; לא פעלתם נגד חמאס". המבקרים ביקשו להפנות את האצבע המאשימה גם לעבר תקופת כהונתו כראש ממשלת השינוי, וטענו כי המדיניות שהובילה ממשלתו תרמה אף היא להתעצמות ארגון הטרור ברצועת עזה.

- צילום: מתוך חשבון הטלגרם של מיכאל שמש צילום: צילום: מתוך חשבון הטלגרם של מיכאל שמש 10 10 0:00 / 0:43