סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

מהומה בנאום: בנט האשים את נתניהו, וחטף מהקהל. צפו

ראש הממשלה שלעבר, נפתלי בנט, תקף את ממשלת נתניהו בעקבות אירועי השבעה באוקטובר. אנשים בקהל האשימו גם אותו

16:11
תגובות
מהומה בנאום: בנט האשים את נתניהו, וחטף מהקהל. צפו
צילום: יונתן זינדל / פלאש90

מהומה נרשמה היום (ראשון) במהלך נאומו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בכנס של המכון למדיניות העם היהודי (JPPI). העיתונאי מיכאל שמש דיווח כי בנט, שניצל את הבמה כדי למתוח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב אירועי שבעה באוקטובר, נתקל בגל של קריאות ביניים וביקורת נוקבת מצד נוכחים באולם.

במהלך הנאום, שבו עסק בנט באחריות למחדל הביטחוני הקשה ביותר בתולדות המדינה, התפרצו לדבריו כמה מהנוכחים בקהל וצעקו לעברו: "אתם הכלתם את זה; לא פעלתם נגד חמאס". המבקרים ביקשו להפנות את האצבע המאשימה גם לעבר תקופת כהונתו כראש ממשלת השינוי, וטענו כי המדיניות שהובילה ממשלתו תרמה אף היא להתעצמות ארגון הטרור ברצועת עזה.

צילום: צילום: מתוך חשבון הטלגרם של מיכאל שמש

"לא במשמרת שלי"

בנט לא נותר חייב, ובתוך המהומה והצעקות שהתפתחו באולם, בחר להשיב למבקרים בצורה ישירה וטעונה במיוחד, תוך שהוא מחדד את ההבדל בין תקופת כהונתו לבין הממשלה הנוכחית.

"ידידי, במשמרת שלי לא נרצחו 1,200 יהודים בארצם ושנשחטו. לא במשמרת שלי", קרא בנט לעבר הקהל והדגיש שוב: "במשמרת שלי לא נרצחו 1,200 אזרחים".

למרות העימות הסוער והאווירה המתוחה באולם, ראש הממשלה לשעבר ביקש לסיים את חילופי הדברים במסר של תקווה וחוסן לאומי לעתיד המדינה. "כאשר בעזרת השם נצליח במשימה הזאת, אף אחד לא יוכל לנצח אותנו", סיכם בנט את דבריו.

עוד בחדשות

האב השכול מצטרף לפוליטיקה: "אקבל החלטה בקרוב איפה להתמודד"

סרוגים16:31

יאיר גולן נגד חבר מפלגתו: "דברים פסולים"

סרוגים16:22

למרות המשבר האיראני: נתניהו בברכה חמה לנשיא טראמפ

יאיר אמר16:06

לראשונה: נשיא סומלילנד הגיע לישראל ונפגש עם הרצוג

סרוגים15:00

לפיד על הסכם עם איראן: "הכישלון המזעזע ביותר של נתניהו"

סרוגים13:13

תגובות