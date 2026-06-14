תשבור את הכלים? איראן מאיימת אחרי התקיפה בדאחיה

גורמים בכירים ביותר במשטר האיראני הגיבו בזעם ואיומים, לאחר גל התקיפות האחרון של ישראל בלבנון, במהלכו בוצעו תקיפות גם ברובע הדאחיה בביירות, בעקבות ירי ושיגורים של חיזבאללה אל מרחב הצפון למרות הפסקת האש בין ישראל ולבנון.

כעת, רגע לפני מה שנראה כסגירת פינות אחרונות לקראת הסכם ראשוני מקיף בין איראן וארה"ב, האיראנים דורשים מהאמריקאים 'לרסן את הכלב' אחרת יעשו זאת בעצמם.

על פי דיווחים ערביים מהמפרץ, סגן מפקד משמרות המהפכה של איראן הגיב לתקיפה והתחייב: "פשעי הציונים לא יכולים להישאר ללא תגובה".

בעוד יו"ר הפרלמנט האיראני, קאליבאף, תקף בהודעה ברשתות החברתיות: "הפרתם של הציונים לדרום הלבנון שוב הוכיחה שארה"ב או שאין לה רצון ליישם את התחייבויותיה או שאין לה את היכולת לכך. על ידי מתן אור ירוק למשטר אינכם יכולים להשיג יתרון. המשחק של שוטר רע ושוטר טוב כבר ישן".

ולבסוף איים במרומז כי אם ארה"ב לא תאזוק את ידיה של ישראל בנושא לבנון, יפרקו את כל ההסכם: "אם אין לכם את הרצון והיכולת ליישם את התחייבויותיכם, אי אפשר לדבר על המשך הדרך".