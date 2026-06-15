מבמבי המתוק למפלצת רצחנית: אגדת הילדים חוזרת כסרט אימה

נדמה שאין יותר פרות קדושות בעולם סרטי האימה. בשנים האחרונות יותר ויותר דמויות מוכרות מספרי ילדים ואגדות קלאסיות עוברות מהפך אפל, וכעת מגיע תורו של אחד הסמלים התמימים והמוכרים ביותר בתרבות הפופולרית: במבי.

הסרט החדש "במבי – הנקמה" יעלה לבתי הקולנוע בישראל ב־18 ביוני, ומציג גרסה שונה לחלוטין לדמות הצבי הצעיר המוכרת. במקום סיפור התבגרות מרגש, הסרט הופך את במבי ליצור מעוות וצמא לנקמה שפועל מתוך טראומה ואובדן. עלילת הסרט עוקבת אחר קסאנה ובנה בנג'י, שנותרים תקועים בלב יער מבודד בעקבות תאונת דרכים. במהרה הם מגלים שהיער נשלט בידי צבי אימתני ומסוכן, שהאבל והכאב שלו הופכים למנוע של מסע הרג חסר רחמים.

מפגש פנים אל פנים עם היצור שמטיל אימה על יושבי היער ( באדיבות סרטי שובל וסרטי יונייטד קינג )

לפי תקציר הסרט, היצור רואה בכל אדם שנקלע לדרכו תחליף לאובדן שאינו מסוגל לעבד. בעוד דמויות נוספות מתקרבות אל מוקד האירועים, ובהן ציידים מקומיים וסבתא אובססיבית, הופך היער למלכודת סגורה שממנה קשה להימלט.

את הסרט ביים וערך דן אלן, על פי תסריט של רייס וורינגטון המבוסס על ספרו של פליקס סלטן. במרכז הקאסט נמצאים רוקסאן מקי, המוכרת בין היתר מ"משחקי הכס", ראסל ג'פרי בנקס וסאמירה מייטי.

מתוך "במבי – הנקמה", שיעלה לבתי הקולנוע ב־18 ביוני ( באדיבות סרטי שובל וסרטי יונייטד קינג )

הסרט כבר הספיק לזכות בפרס הצילום של

Independent Horror Movie Awards,

והוא מצטרף לשורה של עיבודי אימה המבוססים על יצירות ילדים מוכרות. במקרה של "במבי – הנקמה", נדמה שהיוצרים בחרו לקחת דווקא את אחד הסיפורים המזוהים ביותר עם אובדן וטראומה, ולהפוך את הכאב שהיה ברקע הסיפור המקורי לכוח ההרס המרכזי שלו

העבר והטראומה ממשיכים לרדוף את גיבורי הסרט ( באדיבות סרטי שובל וסרטי יונייטד קינג )