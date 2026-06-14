צה"ל ממשיך בחיסולים: רכב הותקף באל-חוש, סמוך לצור

על פי דיווחים בכלי תקשורת ערביים המגיעים בשעה האחרונה מדרום לבנון, כלי טיס תקף רכב שנסע באזור אל-חוש, הנמצא בפרברי העיר צור. עדי ראייה במקום דיווחו על קול פיצוץ עז שנשמע באזור ועל עשן סמיך המיתמר מהרכב שנפגע. כוחות הצלה ורפואה מקומיים הוזעקו לזירה, כאשר בשלב זה גורמים רשמיים בלבנון טרם פרסמו פרטים על זהות יושבי הרכב, ועדיין לא ברור מי היה היעד המדויק של התקיפה.

התקרית באל-חוש מעלה שאלות מיידיות בנוגע להסכם הפסקת האש המתגבש בין איראן לישראל בתיווך אמריקני. בעוד גורמים איראניים ואזוריים טוענים כי ההסכם כולל את הזירה הלבנונית, בירושלים הבהירו שוב ושוב כי הגזרה הצפונית אינה חלק מההסדר וכי ישראל תמשיך לפעול לסיכול איומים בגבולה. האם מדובר בפרצה שמסכנת את השקט המיוחל, או שמא מדובר בניסיון של חיזבאללה לאתגר את המציאות המשתנה? את התשובה לכך נדע בשעות הקרובות, ככל שיתבהרו נסיבות התקיפה והתגובה שתבוא בעקבותיה.

מה שבטוח הוא שבמזרח התיכון הסכם אינו מסמל בהכרח את קץ המאבק – אלא פותח שלב חדש שבו הצדדים בוחנים זה את כוחו, נחישותו והקווים האדומים של האחר. בתוך מערבולת האינטרסים, המעצמות והמיליציות, נשאלת השאלה הגדולה שנותרה תלויה באוויר: מי באמת קובע את כללי המשחק עכשיו?