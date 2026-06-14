 דיווח: איחוד האמירויות העבירה בחשאי מיליארדי דולרים לטהרן

סערה במזרח התיכון: מקורות אזוריים הדליפו לסוכנות הידיעות 'רויטרס' כי אבו דאבי העבירה כבר למעלה מ-3 מיליארד דולר למשטר האייתוללות, מתוך עסקה כוללת של עשרה עד עשרים מיליארד דולר. מנגד, באיחוד האמירויות דוחים את הפרסומים מכל וכל ומכנים אותם "שקר מוחלט".

החשיפה הדרמטית, שנותרה עד כה תחת מעטה חשאיות, צפה על פני השטח בצל השלבים המכריעים במו"מ בין טהרן לבית הלבן להפסקת הלחימה – דיונים שעל פי הערכות דיפלומטיות כוללים שחרור עתודות הון איראניות שרותקו בבנקים זרים בשל המצור הכלכלי האמריקאי.

משלמים פרוטקשן לאיראנים

בעוד חלק מהמקורות גרסו כי הוסכם על העברת עשרה מיליארד דולר, מתוכם הועברו כבר כשלושה מיליארד, אחרים העריכו כי ההסכם הכולל נושק ל-20 מיליארד דולר, וזאת בתמורה להפסקת המתקפות האיראניות על איחוד האמירויות.

משרד החוץ האמירתי מיהר להתנער מהטענות בתגובה תקיפה, והדגיש כי הפרסומים בדבר ניוד או שחרור כספים מוקפאים "נטולי בסיס עובדתי או מהימן". ברקע הדברים, בנקים בדובאי מחזיקים בפיקדונות כבדים השייכים לאיראן, שרבים מהם נמצאים כיום תחת עין בוחנת של הסנקציות האמריקאיות. גופי הפיקוח על המערכת הבנקאית הגלובלית מאיימים לנתק כל מוסד פיננסי שייצור קשרים עם גורמים איראניים המופיעים ברשימות השחורות, צעד שעלול להוביל לחסימת אותם בנקים מרשת הסליקה האמריקאית.