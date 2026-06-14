פלגים עזתים מתכננים יום הפגנות נגד ארגון חמאס

תושבים ברצועת עזה מתארגנים לימים אלו לקראת סדרת מחאות ציבוריות חריגות נגד הנהגת חמאס, במה שמסתמן כתנועת התנגדות עממית המכונה "מהפכה" נגד ארגון הטרור – כך דווח ב"דיילי טלגרף" הבריטי.

היוזמה, שצמחה ככל הנראה מקרב פלסטינים השוהים בגלות, קוראת לאזרחים שנותרו ברצועה להתייצב ברחובות בהמוניהם ב-26 ביוני 2026. המפגינים צפויים לדרוש מחמאס ומגורמי השלטון המקומי להציב את צרכי הציבור לפני האינטרסים הצרים של הארגון. תחת הכותרת "מהפכת ה-26 ביוני", עמוד פייסבוק המזוהה עם התנועה צובר תאוצה בקרב תושבים בתוך הרצועה ומחוצה לה, חרף הסכנה המוחשית הכרוכה בהבעת עמדה מנוגדת לשלטון.

"לא תשברו את רוחנו, נחישותנו איתנה", נכתב בפוסט פומבי המופנה לחמאס. "גורלכם להיכשל, להתפנות ולהיבלע במעמקי השאול וחשכתה".

הרקע: הוצאות להורג בלי משפט

התעוזה הציבורית פורצת על רקע חשיפות מצמררות שעלו השבוע בדוח חקירה של האו"ם. על פי הממצאים, יחידות המשטרה של חמאס הכו, הטילו מומים והוציאו להורג בפרהסיה עשרות פלסטינים בשנתיים האחרונות. ועדת החקירה הצביעה על מעורבות ישירה של פעילי הארגון בכמעט רבע מתוך 249 מקרים שתועדו, בהם 108 מקרי מוות.

"מקרים אלו כללו חיסולים, ירי בפיקות הברכיים, ריסוק עצמות באמצעות מוטות ברזל או גושי בטון", תואר בדוח, שציין כי המבצעים הצדיקו את הזוועות כ"סנקציות" על בגידה לכאורה, ביזת ציוד הומניטרי, גניבה או השתייכות ליריבים פוליטיים.

המשוואה השתנתה

למרות האיומים, רבים מפרסמים הצהרות תמיכה במיזם. ראמי הארון, תושב עזה המזדהה עם המחאה, הבהיר בשיחה עם ה"טלגרף" כי התנועה מבקשת להעביר מסר חד למנהיגות: "המשוואה התהפכה, השתקנים החליטו להרים את קולם".

הארון הוסיף בכאב: "הם זועקים, פורקים תסכול ומעבירים מסר לכל: די... מספיק עם ההפקרות והסחר בחיינו. מי שחפץ לשלוט בעזה מעתה, מוטב שיבין: לא ניתן עוד להטעות את האנשים בסיסמאות פטריוטיות או בציטוטים דתיים להצדקת מחדלים. תושבי עזה מבקשים לחיות; הם רוצים כבוד, הגנה ועתיד. הם מאסו בהימורים והרפתקאות נעורים שהם משלמים עליהן את המחיר פעם אחר פעם".

ביקורת נוקבת נוספת הגיעה מפי ריווא אל-ח'וזנדאר, פלסטינית המתגוררת בתוניסיה, שכתבה: "יותר משניים וחצי מיליון בני אדם דחוסים בשטח מצומצם, חיים באוהלים ובהריסות תחת הפצצות בלתי פוסקות – וחמאס מדבר על 'סדר ומשילות'! או שהארגון לוקה בעיוורון חמור, או שהם פשוט סוכנים כופרים".

הזעם בקרב תושבי עזה גובר במקביל לקיפאון בשיחות בין ישראל לחמאס על השלב השני בתוכנית השלום של טראמפ. בעוד שפורסמו דיווחים על התקדמות מסוימת בקהיר בנוגע לפירוק הנשק תחת פיקוח "רשות פלסטינית מאוחדת", גורמים בירושלים טוענים כי חמאס ממשיך "להוליך שולל" את המתווכים וכי אין לו כוונה אמיתית להתפרק מנשקו.

ההכרעה הגורלית נתונה כעת בידיו של הדיפלומט ניקולאי מלדאנוב, אך המילה האחרונה תישאר של ממשל טראמפ. בינתיים, בעוד הפוליטיקה הישראלית סוערת לקראת בחירות והעימות האמריקני-איראני מעסיק את הבית הלבן, ייתכן שתושבי עזה החליטו לקחת את גורלם בידיהם ב-26 ביוני הקרוב.