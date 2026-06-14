הקריספיות המושלמת: הסוד לתפוחי אדמה זהובים וממכרים

יש מתכונים שלא צריך בשבילם הרבה. כמה תפוחי אדמה, תבלינים טובים וטריק קטן אחד - וזה יוצא ברמה של מסעדה.
הקסם כאן הוא השילוב בין הקריספיות מבחוץ לרכות מבפנים, כזה שאי אפשר להפסיק לנשנש ישר מהתבנית.
מה צריך?
- 6 תפוחי אדמה
- 3 כפות שמן זית
- כפית פפריקה
- כפית אבקת שום
- מלח גס
- פלפל שחור
- פרמזן ופטרוזיליה להגשה
הסוד מתחיל בבישול קצר
חותכים את תפוחי האדמה לפלחים או קוביות ומבשלים אותם במים רותחים כ-7 דקות בלבד.
אחרי הסינון מגיע הטריק שעושה את כל ההבדל: מנערים אותם קצת בתוך הסיר. זה יוצר שכבה מחוספסת קטנה שמקבלת קריספיות מושלמת בתנור.
לתנור - עד הזהבה מושלמת
מערבבים עם שמן הזית והתבלינים, מסדרים בתבנית ואופים על 220 מעלות כ-40 דקות, עד שהכול זהוב, שחום וריחני.
בסוף אפשר להוסיף פרמזן ופטרוזיליה מעל - וזה כבר מרגיש כמו מנה במסעדה.
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