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הקריספיות המושלמת: הסוד לתפוחי אדמה זהובים וממכרים

תפוחי אדמה זהובים, קריספיים וממכרים במיוחד - עם טריק קטן שעושה את כל ההבדל. המתכון הפשוט שיהפוך לתוספת הכי מבוקשת על שולחן השבת שלכם

14:29
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תפוחי אדמה
תפוחי אדמה | צילום: צילום: AI

יש מתכונים שלא צריך בשבילם הרבה. כמה תפוחי אדמה, תבלינים טובים וטריק קטן אחד - וזה יוצא ברמה של מסעדה.

הקסם כאן הוא השילוב בין הקריספיות מבחוץ לרכות מבפנים, כזה שאי אפשר להפסיק לנשנש ישר מהתבנית.

מה צריך?

  • 6 תפוחי אדמה
  • 3 כפות שמן זית
  • כפית פפריקה
  • כפית אבקת שום
  • מלח גס
  • פלפל שחור
  • פרמזן ופטרוזיליה להגשה

הסוד מתחיל בבישול קצר

חותכים את תפוחי האדמה לפלחים או קוביות ומבשלים אותם במים רותחים כ-7 דקות בלבד.

אחרי הסינון מגיע הטריק שעושה את כל ההבדל: מנערים אותם קצת בתוך הסיר. זה יוצר שכבה מחוספסת קטנה שמקבלת קריספיות מושלמת בתנור.

לתנור - עד הזהבה מושלמת

מערבבים עם שמן הזית והתבלינים, מסדרים בתבנית ואופים על 220 מעלות כ-40 דקות, עד שהכול זהוב, שחום וריחני.

בסוף אפשר להוסיף פרמזן ופטרוזיליה מעל - וזה כבר מרגיש כמו מנה במסעדה.

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