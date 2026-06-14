הקריספיות המושלמת: הסוד לתפוחי אדמה זהובים וממכרים

יש מתכונים שלא צריך בשבילם הרבה. כמה תפוחי אדמה, תבלינים טובים וטריק קטן אחד - וזה יוצא ברמה של מסעדה.

הקסם כאן הוא השילוב בין הקריספיות מבחוץ לרכות מבפנים, כזה שאי אפשר להפסיק לנשנש ישר מהתבנית.

מה צריך?

6 תפוחי אדמה

3 כפות שמן זית

כפית פפריקה

כפית אבקת שום

מלח גס

פלפל שחור

פרמזן ופטרוזיליה להגשה

הסוד מתחיל בבישול קצר

חותכים את תפוחי האדמה לפלחים או קוביות ומבשלים אותם במים רותחים כ-7 דקות בלבד.

אחרי הסינון מגיע הטריק שעושה את כל ההבדל: מנערים אותם קצת בתוך הסיר. זה יוצר שכבה מחוספסת קטנה שמקבלת קריספיות מושלמת בתנור.

לתנור - עד הזהבה מושלמת

מערבבים עם שמן הזית והתבלינים, מסדרים בתבנית ואופים על 220 מעלות כ-40 דקות, עד שהכול זהוב, שחום וריחני.

בסוף אפשר להוסיף פרמזן ופטרוזיליה מעל - וזה כבר מרגיש כמו מנה במסעדה.