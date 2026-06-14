"השפלה מכוונת": המאמן לשעבר עולה להתקפה נגד הבעלים והמועדון

מאמן הכדורגל קובי רפואה עולה להתקפה משפטית נגד קבוצתו לשעבר: רפואה הגיש היום, באמצעות עורך דינו אמיר כהן, מכתב התראה חריף לפני נקיטת אמצעים משפטיים נגד מועדון הכדורגל בני יהודה.

במסגרת המכתב, טוען המאמן כי פוטר בצורה לא הוגנת ומשפילה, ואף חושף כי המועדון מעולם לא העביר לו עותק חתום של הסכם העבודה ביניהם.

"ב-28.3 פוטר מרשנו על ידי אלירן עובד באופן חד-צדדי ולאלתר, ללא כל הודעה מוקדמת בכתב או בעל פה, וזאת בניגוד מפורש לחובה המוטלת על המועדון מכוח חוק הודעה מוקדמת לפיטורים", נכתב בפנייה לבני יהודה.

עיקר הטענות במכתב מופנות כלפי האופן שבו בוצעו הפיטורים – בשידור חי ומול כלי התקשורת: "פיטורי מרשנו בוצעו בפומבי ובנוכחות מצלמות כלי התקשורת, באופן שאינו עומד בכל אמת מידה של הגינות, כבוד ומידתיות. אופן ביצוע הפיטורים עולה כדי השפלה פומבית ומכוונת של מרשנו ופגיעה קשה בשמו המקצועי שצבר לאורך שנות פעילותו בענף".

עורך דינו של המאמן הבהיר כי ההתנהלות הזו מקימה עילת תביעה נפרדת נגד המועדון: "פרסום פיטורים באופן הפוגע בכבוד העובד ובמעמדו המקצועי, ובייחוד כאשר הדבר נעשה בפני מצלמות תקשורת וקהל רחב, חורג מגבולות המותר לכל מעסיק ומקים עילת תביעה עצמאית הן בגין פגיעה בכבוד העובד והן בגין עילות נוספות".

לסיכום נכתב כי הצעד הקיצוני של הנהלת הקבוצה הסב לרפואה נזקים כבדים: "הפיטורים הפומביים והמשפילים גרמו למרשנו נזק בלתי ממוני ממשי, הכולל עוגמת נפש חמורה, פגיעה קשה בכבודו ובתחושת הערך העצמי, ופגיעה ניכרת במוניטין המקצועי שצבר לאורך שנות פעילותו בענף הכדורגל הישראלי".