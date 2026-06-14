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חדשות קולנוע

עם ברק ומישל אובמה: הסדרה החדשה של לארי דייוויד נחשפת

יותר משנה אחרי סיום "תרגיע", לארי דייוויד חוזר למסך עם סדרת מערכונים חדשה ב־HBO, בהפקת ברק ומישל אובמה ובהשתתפות שחקנים מהסדרה המצליחה

14:30
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לארי דייוויד וברק אובמה. שיתוף הפעולה המפתיע עומד במרכז הסדרה החדשה של HBO
לארי דייוויד וברק אובמה. שיתוף הפעולה המפתיע עומד במרכז הסדרה החדשה של HBO | צילום: באדיבות HBO / Warner Bros. Discovery

HBO פרסמה את הטריילר הרשמי לסדרת המערכונים החדשה "Life, Larry, And The Pursuit Of Unhappiness" , שתעלה ב־26 ביוני ותכלול שבעה פרקים.

הסדרה החדשה מסמנת את חזרתו של לארי דייוויד למסך לאחר סיומה של "תרגיע", אחת הקומדיות המזוהות ביותר עם שמו. לפי התקציר הרשמי שפרסמה HBO, הסדרה משחקת עם האמירה המוכרת על לימוד ההיסטוריה ומבטיחה כי "מי שלא מכיר את ההיסטוריה, נידון לצפות בלארי דייוויד חוזר עליה".

לצד דייוויד יופיעו שחקנים נבחרים מ"תרגיע" וכן כוכבים אורחים נוספים, אם כי HBO טרם חשפה את רשימת המשתתפים המלאה.

שחקנים מ"תרגיע" ואורחים מיוחדים צפויים להופיע לצד לארי דייוויד לאורך הסדרה (באדיבות HBO / Warner Bros. Discovery)

מאחורי הסדרה עומדים דייוויד ושותפו הוותיק ג'ף שאפר, המשמשים כתסריטאים ומפיקים בפועל. שאפר גם מביים את הסדרה. השניים שיתפו פעולה במשך שנים ב"תרגיע", וכעת חוזרים לעבוד יחד בפרויקט חדש.

אחד הפרטים הבולטים בהפקה הוא מעורבותם של נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה ורעייתו מישל אובמה. השניים משמשים כמפיקים בפועל באמצעות חברת ההפקות Higher Ground, לצד אית'ן לואיס וויני מלהוטרה.

פוסטר הסדרה "Life, Larry, And The Pursuit Of Unhappiness", שתעלה ב־26 ביוני ב־HBO (באדיבות HBO / Warner Bros. Discovery)

Higher Ground הוקמה על ידי בני הזוג אובמה והפכה בשנים האחרונות לאחת מחברות ההפקה הבולטות בתחום הטלוויזיה, הקולנוע והפודקאסטים. בין הפרויקטים שהפיקה ניתן למצוא את הסרט התיעודי זוכה האוסקר "American Factory", לצד הפקות נוספות כמו "Leave the World Behind", "Rustin", "Crip Camp" ו־"American Symphony".

הסדרה תעלה ב־26 ביוני ב־HBO ותשודר מדי שבוע במשך שבעה פרקים, עד לפרק הסיום שיגיע ב־7 באוגוסט.

אבי לודמיר

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