עם ברק ומישל אובמה: הסדרה החדשה של לארי דייוויד נחשפת

HBO פרסמה את הטריילר הרשמי לסדרת המערכונים החדשה "Life, Larry, And The Pursuit Of Unhappiness" , שתעלה ב־26 ביוני ותכלול שבעה פרקים.

הסדרה החדשה מסמנת את חזרתו של לארי דייוויד למסך לאחר סיומה של "תרגיע", אחת הקומדיות המזוהות ביותר עם שמו. לפי התקציר הרשמי שפרסמה HBO, הסדרה משחקת עם האמירה המוכרת על לימוד ההיסטוריה ומבטיחה כי "מי שלא מכיר את ההיסטוריה, נידון לצפות בלארי דייוויד חוזר עליה".

לצד דייוויד יופיעו שחקנים נבחרים מ"תרגיע" וכן כוכבים אורחים נוספים, אם כי HBO טרם חשפה את רשימת המשתתפים המלאה.