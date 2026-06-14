סרוגים
ויראלי

מגישת המהדורה עוקצת: "נולדתי דתיה בת"א, היינו צריכים לעזוב את העיר?"

מירי מיכאלי תוקפת בעקבות הביקורת על התפילה בדיזנגוף: "היינו צריכים לעבור כדי לא להשתלט על המרחב?"

13:44
2 תגובות
(מירי מיכאלי,
(מירי מיכאלי, | צילום: יורי קוירסקי

מי מחליט למי שייכת תל אביב? מגישת הטלוויזיה מירי מיכאלי החליטה שלא לשתוק מול הביקורת של הפעיל החברתי נאור נרקיס על תפילות יום הכיפורים בכיכר דיזנגוף.

בסטורי נוקב שהעלתה היום (ראשון), שהפך במהרה לוויראלי, היא פנתה אליו ישירות: "היי נאור, נולדתי וגדלתי בדיזנגוף, בבית מסורתי-דתי, זה סבבה? או שהיינו צריכים לעבור למקום מרוחק כדי שלא להשתלט על המרחב החיצוני שלך?".

מיכאלי העלתה את הסטורי לאחר הראיון שהוא נתן לערוץ I24NEWS ובו הבהיר כי תפילת יום הכיפורים במרחב הציבורי בדיזנגוף בת"א, היא בדיוק כמו השתלטות המרחב הציבורי על ידי מוסלמים בעיר ניו יורק.

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תגובות

2
2
תל אביב זו עיר חילונית
לפני 43 דקות

ומה עושה חילוני בבני ברק? האם הוא יכול לעשות קניות בשבת? לצאת לפאב או להופעה בשישי בערב?

1
איש
לפני 3 דקות

אז למה המוסלמים כן ? ובנפרד רחמנא ליצלן...