10 שנות מאסר לנוכל שעקץ מיליונים בשם המפונים במלחמה

עונש כבד של 10 שנות מאסר ושלושה חודשים נגזר על חיים אביטן שהורשע בביצוע פעילות מרמה רחבת היקף ומתוחכמת, אשר נמשכה לאורך כ-14 חודשים – מרביתה בעיצומה של מלחמת "חרבות ברזל".

סגנית נשיא בית משפט השלום ברמלה, השופטת דורית סבן נוי, גזרה על הנאשם, אביטן, גם מאסרים מותנים, קנס כספי בסך 100,000 ₪ (או שנת מאסר תמורתו) ופיצוי בסך כולל של 1,589,167 ₪ שיחולק בין 21 קורבנות העבירה.

אביטן, בעל עבר פלילי עשיר, עם נטייה להימורים, יוצא ונכנס משערי בית הכלא, הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון דיוני (ללא הסכמה עונשית). כתבי האישום נגדו כללו שני תיקים ואחזו ב-20 אישומים שונים, וביניהם עשרות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות כאדם אחר והוצאת 41 שיקים ללא כיסוי.

השיטה: עוקץ של מיליונים במסווה של סיוע למפונים

על פי העובדות בהן הורשע, במהלך החודשים יוני 2023 ועד אוקטובר 2024, פנה הנאשם לבתי עסק רבים והזמין סחורות של מוצרי מזון, משקאות ופחמים בשווי כולל של 2,729,432.2 ₪, תוך שהוא יודע מראש שלא יעמוד בהתחייבויותיו. כדי להסוות את זהותו, השתמש בפרטי זהות כוזבים ובמספרי טלפון שונים.

במהלך המלחמה, ניצל הנאשם בצורה צינית את הרצון הטוב של הציבור: בחלק מן המקרים הוא התחזה בכזב לבעל מלון בהרצליה המארח אזרחים שפונו מבתיהם בצפון ובעוטף עזה, וטען כי הסחורה מיועדת עבורם. בתי העסק התמימים, שביקשו לסייע, העבירו לידיו את הסחורות.

בתמורה, מסר להם שיקים שאינם שלו ללא ידיעת בעליהם, בידיעה שהם יחוללו על ידי הבנק. כאשר פנו אליו בעלי העסקים לאחר שהשיקים חזרו, הוא שלח להם שיקים חסרי כיסוי נוספים או מסמכים מזויפים בוואטסאפ המעידים כביכול על ביצוע העברה בנקאית.

בית המשפט: "אין דינו של עבריין מרמה רגיל כדין מי שניצל שבר לאומי"

בגזר הדין החריף שילבה השופטת דורית סבן נוי התייחסות נוקבת לניצול ימי המלחמה. בית המשפט קבע כי מידת הפגיעה בערכים המוגנים היא משמעותית ביותר, בראש ובראשונה נוכח ניצול הקורבנות בתקופה כה קשה שמדינת ישראל לא ידעה כמותה.

"אין דינו של עבריין מרמה בסכומי כסף מצטברים בהיקף כה ניכר, לדינו של עבריין מרמה שניצל את השבר הלאומי במדינת ישראל לצורך הפקת רווח כלכלי אישי, תוך ניצול תמימותם וטוב ליבם של קורבנות העבירה על לא עוול בכפם", כתבה השופטת והדגישה את הצורך בהרתעת הרבים מפני עשיית שימוש ציני באחדות העם וברוח ההתנדבות.

עוד צוין בגזר הדין כי מעשים אלו פוגעים קשות בחיי המסחר התקינים במדינה וגורמים לאובדן האמון והתמימות. השופטת ציינה כי "זעקת קורבן העבירה" שהעיד על הפגיעה הנפשית, הכלכלית והפיזית שנגרמה לו מהדהדת באוזני בית המשפט.

חרטה במילים – אך לא במעשים

במסגרת הטיעונים לעונש עלה כי הנאשם סובל, לדבריו, מבעיית הימורים קשה. כמו כן, הוצגו נסיבות חייו המורכבות: הוא גרוש ומצוי בנתק מוחלט מבני משפחתו המורחבת ומבתו, ואף חבר או בן משפחה לא התייצב לתמוך בו במהלך הדיונים.

למרות שהנאשם הביע חרטה מילולית על מעשיו, בית המשפט סירב לקבל את החרטה כשלמה, מאחר שהנאשם לא השיב את הגזילה ולא החזיר את הכספים לקורבנות. "הבעת חרטה במלל אינה שוות ערך להבעת חרטה במעש", סיכמה השופטת וגזרה עליו את עונש המאסר הממושך, לצד מתחם ענישה שנקבע בין 7 ל-11 שנות מאסר בפועל.