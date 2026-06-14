לפיד על הסכם עם איראן: "הכישלון המזעזע ביותר של נתניהו"

ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, יוצא היום (ראשון) במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הפרסומים על פרטי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. לפיד מציג כתב אישום אסטרטגי חריף הכולל 13 כשלים מרכזיים, ומאשים את נתניהו אישית במה שהוא מגדיר כאחד הכישלונות המזעזעים ביותר בתולדות מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל.

לפיד פתח את דבריו בהבעת תקווה כי הדיווחים עדיין ניתנים לשינוי, אך מיהר להבהיר את גודל המחדל האסטרטגי לשיטתו. הוא הצהיר כי "צריך עדיין לקוות שהפרסומים לגבי ההסכם עם איראן אינם נכונים, אבל אם כן, מדובר באחד הכשלונות המזעזעים ביותר של מדיניות החוץ והבטחון של ישראל, והוא כולו רשום על שמו של נתניהו".

לפיד טוען כי שורש הכשל החל ביחסים האישיים והמדיניים מול וושינגטון בעיצומה של המערכה, כאשר נתניהו "מכר לאמריקאים תסריט אופטימי מדי, בלי לפרט בפניהם את מפת הסיכונים, ואיבד את אמונם באמצע המלחמה". בנוסף, הוא מאשים כי הניהול הדיפלומטי לקה בחובבנות קשה משום שראש הממשלה "לא הקים צוות מקצועי שיעבוד מול הגורמים הבדלניים במשטר האמריקאי".

במסגרת פירוט המחדלים, לפיד תוקף בחריפות את הוויתורים המרכזיים בזירה הכלכלית והצבאית, וטוען כי נתניהו "לא הצליח לשכנע את האמריקאים להפציץ את מתקני הנפט והאנרגיה האיראנים ולא סגר את העניין מראש". לדבריו, ראש הממשלה התעלם לחלוטין מהפוליטיקה הפנימית בארצות הברית ו"לא לקח בחשבון את משמעות עליית מחירי הנפט בארה"ב חודשים ספורים לפני הבחירות לקונגרס".

לצד זאת, הוא מאשים כי נתניהו "לא הצליח לשכנע את האמריקאים להכניס את נושא הטילים הבליסטיים להסכם, או אפילו למשא-ומתן", וכן "לא לקח בחשבון את משמעות הסרת הסנקציות והזרמת עשרות מיליארדי דולרים לכלכלה האיראנית בפיקוח משמרות המהפיכה".

הביקורת של לפיד מתרחבת גם לזירה הימית והאזורית, שם הוא טוען כי נתניהו "המעיט בחשיבות המעבר החופשי בהורמוז". הוא מציין כי "האפשרות שהמיצרים ייסגרו הועלתה לפני המלחמה, אבל לא התקיים לגביה שום דיון רציני" בקבינט.

כמו כן, לפיד מאשים כי ראש הממשלה "לא לקח בחשבון את האפשרות של הפצצת מתקני האנרגיה של מדינות המפרץ", ונכשל לחלוטין בניהול הבריתות האזוריות כאשר "לא הצליח למנף את הקשר עם המפרציות כדי להביא אותם ללחימה משותפת" מול האיום האיראני.

חלק ניכר מכתב האישום מוקדש למה שלפיד מגדיר ככישלון דיפלומטי ואזורי רחב, שכלל "דחיפה של התוכנית הכורדית מבלי להביא בחשבון את התגובה התורכית הצפויה ואת השפעתו של ארדואן בוושינגטון". בזירה הלבנונית, הוא טוען כי נתניהו "מינה צוות בדרג נמוך מדי למו"מ עם ממשלת לבנון וגרם לכך שהממשל החליט להוציא מידיו גם את העניין הלבנוני". לפיד אף מוסיף כי נתניהו "נכשל בלגייס את דעת הקהל העולמית למלחמה מחודשת בין דמוקרטיות לדיקטטורה פונדמנטליסטית", ובכך הפסיד גם את המערכה ההסברתית הבינלאומית.

לסיום, לפיד תוקף את קבלת ההחלטות הפנימית של נתניהו ואת הזעזועים התכופים בצמרת הביטחונית, ומציין בציניות כי נתניהו "החליף תוך כדי המלחמה - ר׳ מל״ל, ר׳ מוסד – אך איש לא החליף את דרמר כיועץ.

אין לו צוות מקצועי לנהל בצורה מקצועית את המצב". לפיד חתם את דבריו בהתייחסות ישירה להצהרותיו של ראש הממשלה ואמר כי נתניהו "ממשיך לומר לכולם: 'שינינו את המזרח התיכון.' הבעיה היא שבגלל רשלנות, יוהרה, היעדרו של צוות מקצועי מתאים ושיקול דעת המושפע מדברים אחרים – הוא שינה אותו לרעה". לפיד סיכם בהבטחה פוליטית ברורה ואמר כי "אפשר לתקן, צריך לתקן, נתניהו כבר לא יכול לתקן, אנחנו נעשה את זה".