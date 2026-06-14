צעד נוסף בדרך להסמכה ברבנות!

המכללה להלכה מבית 'צורבא מרבנן' שמחה להציג את התוכנית המקיפה והמעמיקה ביותר למסע בין מועדי השנה - קורס הלכות חגי ישראל המועבר ע"י הרב בן ציון אלגאזי ראש מכון צורבא מרבנן קורס פרונטאלי ומקוון המעניק ללומדים את הידע ההלכתי והפרקטי ומכין בצורה הטובה ביותר למבחני הרבנות הראשית לישראל.

מה מחכה לכם בקורס? מפגש קבוע פעם בשבוע, באווירה תורנית ומעוררת השראה בגבעת שמואל. מסלול יסודי ומרתק לאורך 18 חודשים – לומדים לעומק ומגיעים לכל חג מוכנים באמת!

גמישות מקסימלית: לא מצליחים להגיע פיזית? הלימוד נגיש מכל מקום. ניתן להירשם וללמוד דרך הזום, באמצעות מערכת מקוונת ואינטראקטיבית לצפייה בכל תכני הקורס בזמן שלכם.

להצטרפות והרשמה לקורס חגי ישראל נותרו מקומות אחרונים - מהרו להירשם >>

כל לומד המסיים את הקורס בהצלחה מקבל תעודה יוקרתית מבית צורבא מרבנן.

המכללה להלכה בראשות הרב בן ציון אלגאזי, מחוללת בשנים האחרונות מהפכה של ממש בקרב לומדי המכללה בלימוד ההלכה בעם ישראל. גם במהלך המלחמה יזמה המכללה קורסים רבים לצורך הנגשת הלימוד באמצעים דיגיטליים.

הלימוד מיועד ל'בעלי בתים' ולא רק לבוגרי ישיבות אלא לציבור כולו: "הלימוד במכללה נועד לכל 'עמך בית ישראל'.

ראש מכון 'צורבא מרבנן' וראש ישיבת רמת גן, הרב בן ציון משה אלגאזי אמר: "בתקופה בה העולם מתפתח ומציב אתגרים חדשים ומודרניים, אנחנו נדרשים יותר מתמיד לארגז כלים מגוון להתמודדות עם צרכי המציאות הרבים".

עו"ד ליאור פרישמן, מנכ"ל צורבא מרבנן הוסיף: "בימים מיוחדים אלו, אני שמח על הצטרפות לומדים חדשים מכל רחבי הארץ למכללה להלכה. אני מזמין גם אתכם להצטרף!"

להצטרפות והרשמה לקורס חגי ישראל >>

תעודה יוקרתית: כל לומד המסיים את הקורס בהצלחה יקבל תעודה יוקרתית מבית 'צורבא מרבנן'.

ההלכה שייכת לכולם המכללה להלכה מחוללת בשנים האחרונות מהפכה של ממש בקרב הלומדים. גם במהלך ימי המלחמה, יזמה המכללה קורסים רבים לצורך הנגשת הלימוד באמצעים דיגיטליים.

בין הלומדים בקורסים אנשים בדיוק כמוך! רופאים, מהנדסים, רואי חשבון, עורכי דין, מורים ועוד.

המקומות האחרונים הולכים ונתפסים. מהרו להבטיח את מקומכם!

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