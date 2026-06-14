אריאל זילבר ונעם יעקובסון בדואט חדש: "אתה לא לבד"

החיבור החדש והמפתיע במוזיקה הישראלית מביא איתו בדיוק את מה שאנחנו צריכים במציאות המורכבת שלנו: זריקת אופטימיות מרוכזת ונחמה אמיתית. המוזיקאי הוותיק אריאל זילבר והיוצר המוערך נעם יעקובסון משתפים פעולה בשיר חדש בשם "אתה לא לבד".

השיר משלב בין לחן "זילברי" קצבי, טיפוסי וממכר שלא יוצא מהראש מההאזנה הראשונה, לבין מילים נוגעות שכתב יעקובסון.

"הוא אף פעם לא לבד"

מאחורי השיר עומדת גם פילוסופיה רוחנית עמוקה. אריאל זילבר מספר כי ההשראה מגיעה בין היתר ממסכת אבות ומהכינוי האלוהי "המקום". "אדם שבוחר להישאר מחובר ומודע לנוכחות האלוהית שמקיפה אותו, מבין את האמת העמוקה ביותר: הוא אף פעם לא לבד", מסביר זילבר את החיבור העמוק למילות השיר.

נעם יעקובסון, שמוכר לרבים מסרטוני הרשת הפופולריים שלו ומהתוכנית הסאטירית "לאטמה", משתף בהתרגשות על הגשמת החלום: "אני בקשר עם אריאל כבר מספר שנים. באחת השיחות אזרתי אומץ ואמרתי לו שהחלום שלי הוא ליצור איתו שיר אמיתי לנשמה. כעבור מספר שבועות הוא שלח לי לחן ואמר לי 'הוא שלך אם תרצה'. התאהבתי בלחן מיד והמילים התנגנו לי מתוכו". עבור יעקובסון, מדובר בזכות עצומה לעבוד עם אחד מענקי המוזיקה עליהם גדל.

השיר החדש מסמן צעד נוסף עבור יעקובסון, שבימים אלו משלים חומרים לאלבום סולו חדש, ואין ספק שהתוצאה של המפגש בין השניים היא יצירה שלא תרצו להפסיק לשמוע.