חשיפת הפנטגון: האם נאס"א הסתירה בסיס חוצנים על הירח?

תיאוריות הקונספירציה הישנות על קיומם של בסיסי חוצנים על הלוויין הטבעי של כדור הארץ זוכות בימים אלה לעדנה מחודשת. זאת בעקבות חשיפת המקבץ השלישי של מסמכי עב"מים ותופעות אוויריות בלתי מזוהות (UAP) ששחרר משרד ההגנה האמריקני (הפנטגון).

בין החומרים שנחשפו, בולטת הקלטת שמע מתוך פגישה פנימית וסודית של נאס"א, המציגה התבטאות חריגה ומפתיעה בנוגע לצדו האפל של הירח.

הקלטת השמע המדוברת, שאורכה 55 דקות, מתעדת תדרוך שנערך בעקבות משימת אפולו 16 מאפריל 1972. באותה משימה היסטורית, כזכור, חקרו האסטרונאוטים ג'ון יאנג וצ'ארלס דיוק את האזורים ההרריים של הירח, בעוד חברם לצוות, טייס רכב הפיקוד קן מאטינגלי, נשאר במסלול ההיקפי.

במהלך הדיון שנחשף כעת, סקרו מדעני הסוכנות נתונים טכניים רבים ומדדים שנאספו במשימה, ובהם מדידות כבידה, ניסויי לייזר ומספר מאפיינים גיאולוגיים בלתי מוסברים בצדו הרחוק של הירח.

"זה יכול להיות בסיס כוכבים של חוצנים"

מוקש תשומת הלב המרכזי בהקלטה נרשם כאשר המשתתפים דנו בשקע טופוגרפי גדול הממוקם סמוך למכתש "ואן דה גראף" (Van de Graaff) – אזור המוכר למדענים מזה עשורים בשל תכונותיו המגנטיות והגיאולוגיות הייחודיות.

בעוד הדוברים מנתחים את הממצאים ומתייחסים ל"חור גדול" המצוי באזור, קיבלו חילופי הדברים תפנית בלתי צפויה: אחד המדענים הציע כבדרך אגב כי המבנה המשונה "יכול להיות בסיס כוכבים של חוצנים או משהו כזה". מיד לאחר זריקת ההערה לחלל האוויר, עבר הדובר ללא שיוויון נפש לשקופית הבאה במצגת.

על פי הדיווח ברשת התקשורת ההודית WION, ההערה נאמרה בעימו של דיון טכני רחב ומעמיק, ולא לווּתה בהצגת ראיות מדעיות כלשהן התומכות ברעיון. בשל כך, נותר עדיין תחת סימן שאלה האם הדובר התכוון להעיל השערה רצינית לבחינה, או שמא היה מדובר בבדיחה פנימית ובהערת אגב משועשעת של אנשי המקצוע.

ההקלטה שהושמטה מהתמלילים הרשמיים

מה שמעורר עניין רב ומלבה את השיח הציבורי סביב החשיפה היא העובדה שהקלטה זו, וההתבטאות הספציפית שבתוכה, נעדרו לחלוטין מהתמלילים הרשמיים והפומביים של המשימה שפורסמו לאורך השנים.

המסמכים הנוכחיים מהווים חלק מארכיון הולך וגדל של חומרים מסווגים לשעבר שהפנטגון נאלץ לשחרר בתקופה האחרונה, העוסקים בתצפיות בלתי מוסברות ובאירועי UAP. רק לאחרונה נחשפו מסמכים דומים משנת 1958, אשר עוררו את השאלה האם ה-CIA השמיד במכוון "מסרים מהחלל החיצון", וכעת נראה כי חשיפת פרוטוקול אפולו 16 רק תגביר את הלחץ הציבורי לחשיפת האמת מאחורי חקר החלל והעב"מים.