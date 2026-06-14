אפל חשפה הצצה ראשונה לעונה החדשה של "סוסים איטיים"

אפל TV+ חשפה היום הצצה ראשונה לעונה השישית של "סוסים איטיים", אחת מסדרות הריגול המוערכות והמדוברות של השנים האחרונות. לצד התמונות החדשות, פורסם גם תאריך העלייה הרשמי של העונה: 16 בספטמבר 2026.

העונה החדשה תכלול שישה פרקים. הפרק הראשון יעלה ב־16 בספטמבר, ולאחר מכן ישודר פרק חדש מדי שבוע עד לפרק הסיום ב־21 באוקטובר.

"סוסים איטיים" מבוססת על סדרת הספרים המצליחה של הסופר הבריטי מיק הרון. העונה השישית מעבדת למסך את הספרים השישי והשביעי בסדרה, וממשיכה לעקוב אחר אנשי "בית סלאו" – מחלקה שולית של שירות הביון הבריטי MI5 שאליה נשלחים סוכנים שביצעו טעויות מקצועיות שפגעו בקריירה שלהם.

בראש היחידה עומד ג'קסון לאמב, בגילומו של גארי אולדמן, מפקד מבריק אך בלתי נסבל, שמוביל את אנשיו דרך עולם של מבצעי ריגול, מניפולציות וסודות.