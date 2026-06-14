אפל חשפה הצצה ראשונה לעונה החדשה של "סוסים איטיים"

אפל TV+ חשפה היום הצצה ראשונה לעונה השישית של "סוסים איטיים", אחת מסדרות הריגול המוערכות והמדוברות של השנים האחרונות. לצד התמונות החדשות, פורסם גם תאריך העלייה הרשמי של העונה: 16 בספטמבר 2026.
העונה החדשה תכלול שישה פרקים. הפרק הראשון יעלה ב־16 בספטמבר, ולאחר מכן ישודר פרק חדש מדי שבוע עד לפרק הסיום ב־21 באוקטובר.
"סוסים איטיים" מבוססת על סדרת הספרים המצליחה של הסופר הבריטי מיק הרון. העונה השישית מעבדת למסך את הספרים השישי והשביעי בסדרה, וממשיכה לעקוב אחר אנשי "בית סלאו" – מחלקה שולית של שירות הביון הבריטי MI5 שאליה נשלחים סוכנים שביצעו טעויות מקצועיות שפגעו בקריירה שלהם.
בראש היחידה עומד ג'קסון לאמב, בגילומו של גארי אולדמן, מפקד מבריק אך בלתי נסבל, שמוביל את אנשיו דרך עולם של מבצעי ריגול, מניפולציות וסודות.
לפי התקציר הרשמי שפרסמה אפל, בעונה החדשה מוצאים את עצמם אנשי בית סלאו במנוסה לאחר שדיאנה טברנר מסבכת אותם במשחק מסוכן של תגמול ונקמה שבו המחיר עלול להיות קטלני.
לצד אולדמן חוזרים גם קריסטין סקוט תומאס, ג'ק לודן, ססקיה ריבס, כריסטופר צ'אנג, איימי פיון אדוארדס, רוזלינד אלאזר, ג'ואנה סקנלן, סמואל וסט, רות בראדלי, טום ברוק, ג'ונתן פרייס והוגו ויבינג. אל צוות השחקנים מצטרף בעונה החדשה גם לני ראש, זוכה פרס הבאפט"א לטלוויזיה.
מאז עלייתה הפכה "סוסים איטיים" לאחת ההצלחות הגדולות של אפל TV+. חמש העונות הראשונות זכו לשבחים רבים מצד המבקרים, וכל אחת מהן מחזיקה בדירוג Certified Fresh באתר Rotten Tomatoes. שתי עונות אף זכו לציון מושלם של 100 אחוז מצד המבקרים.
הסדרה מופקת עבור אפל TV+ על ידי חברת See-Saw Films. את העונה השישית עיבדה לטלוויזיה גבי צ'יאפה, בעוד אדם רנדל חוזר לביים.
חמש העונות הראשונות של "סוסים איטיים" זמינות לצפייה ב־Apple TV+, והעונה השישית תעלה ברחבי העולם ב־16 בספטמבר.
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