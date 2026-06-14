הפרשן הבכיר בתחזית מדאיגה: "תוך זמן קצר"

הפרשן הצבאי הבכיר, רון בן ישי, מנתח הבוקר (ראשון) את ההסכם המסתמן וההבנות שהושגו מול איראן בתיווך ממשל טראמפ. בריאיון לתוכנית "פתחי וזמרי בעם" ברדיו 'גלי ישראל', מציג בן ישי תמונת מצב מורכבת שכוללת הישג טקטי משמעותי לצד סכנה אסטרטגית חמורה לטווח הרחוק.

לדברי בן ישי, המשמעות המיידית של ההסכם הנוכחי היא בלימה זמנית של יכולת הפריצה האיראנית לפצצה, במתכונת הדומה להסכמים קודמים.

הישג זמני: "הארכה של הסכם אובמה"

"על פי מה שפורסם, מה שטראמפ ואנחנו השגנו בהקשר של תוכנית הגרעין, זה הארכה של הסכם אובמה לעוד עשר שנים", הסביר בן ישי בפתח דבריו, והצביע על נקודת האור המרכזית במתווה הנוכחי. "היכולת של איראן גם להעשיר וגם לגשת לחומר המועשר ברמה גבוהה היא קטנה מאוד".

עם זאת, הפרשן הצבאי ממהר לצנן את ההתלהבות ומבהיר כי ההסכם אולי עוצר את תהליך ההעשרה הפיזי של האורניום, אך אינו מסוגל למחוק את היכולות הטכנולוגיות והמדעיות שצברו האיראנים בשנים האחרונות.

הסכנה: הידע והכסף שיזרום

בן ישי מסמן את "היום שאחרי" החתימה כנקודת התורפה המרכזית, ומתריע מפני זרימת הכספים הצפויה לטהראן בעקבות הסרת הסנקציות או הקפאתן.

"נשאר להם הידע", הדגיש בן ישי בריאיון. "הם יודעים לבנות צנטריפוגות חדשות, הם יודעים לבנות מערך העשרה, ואם יהיו להם המשאבים שישתחררו עכשיו, הם מסוגלים לפתח את הגרעין ואת מערך הטילאות מחדש תוך זמן קצר".